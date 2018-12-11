收到沉重的4萬8000枚1元債款 債主受傷提告反吃鱉

2018年12月11日 20:06 中時 陳俊雄

陳姓男子因購買機車衍生債務糾紛，透過法院向張男表示願意清償債務，卻帶著4萬8000枚、重逾18公斤的1元硬幣還錢，由於硬幣數量太多、太重，張男搬運行李箱時不慎遭割傷而提告，新北地院以「一事不再理」駁回張男之訴。

陳姓男子因購買機車與張姓男子發生債務糾紛，全案鬧上法院後，陳男表示願意還錢，雙方並約定在2017年7月21日於士林地院內湖辦公大樓點清4萬8000元的款項。

不過，陳男疑似為了刁難，並非帶著鈔票、支票前往付款，而是以扛著裝著4萬8000枚1元硬幣、且輪子脫落損壞的行李箱前往法院。

目前流通的1元銅鎳鋁合金硬幣，每枚重量約3.8公克，4萬8000枚硬幣總重約18.24公斤，頗具分量。由於這一箱近5萬元的1元硬幣數量太多、重量太重，張男也在搬運時小腿不慎被行李箱割傷。

張男不滿認為，陳男明知行李箱損壞，卻僅將脫落的輪子收入行李箱，未採取任何防免他人受傷措施，還堅持以這卡壞行李箱當做承載硬幣的搬運工具，才會害得他腳被割傷，遂提告要求陳男賠償11萬元。

新北地院審理發現，張男因為搬運4萬8000枚1元硬幣而被行李箱割傷，先前已向士林地院簡易庭、士林地院民事庭提告但均遭駁回，卻又依同一訴訟標的提告，以張男之訴違反「一事不再理」原則駁回全案。

(中時 )