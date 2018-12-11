收到沉重的4萬8000枚1元債款 債主受傷提告反吃鱉

新北地方法院。（本報系資料照）

友善列印
中時

陳姓男子因購買機車衍生債務糾紛，透過法院向張男表示願意清償債務，卻帶著4萬8000枚、重逾18公斤的1元硬幣還錢，由於硬幣數量太多、太重，張男搬運行李箱時不慎遭割傷而提告，新北地院以「一事不再理」駁回張男之訴。

陳姓男子因購買機車與張姓男子發生債務糾紛，全案鬧上法院後，陳男表示願意還錢，雙方並約定在2017年7月21日於士林地院內湖辦公大樓點清4萬8000元的款項。

不過，陳男疑似為了刁難，並非帶著鈔票、支票前往付款，而是以扛著裝著4萬8000枚1元硬幣、且輪子脫落損壞的行李箱前往法院。

目前流通的1元銅鎳鋁合金硬幣，每枚重量約3.8公克，4萬8000枚硬幣總重約18.24公斤，頗具分量。由於這一箱近5萬元的1元硬幣數量太多、重量太重，張男也在搬運時小腿不慎被行李箱割傷。

張男不滿認為，陳男明知行李箱損壞，卻僅將脫落的輪子收入行李箱，未採取任何防免他人受傷措施，還堅持以這卡壞行李箱當做承載硬幣的搬運工具，才會害得他腳被割傷，遂提告要求陳男賠償11萬元。

新北地院審理發現，張男因為搬運4萬8000枚1元硬幣而被行李箱割傷，先前已向士林地院簡易庭、士林地院民事庭提告但均遭駁回，卻又依同一訴訟標的提告，以張男之訴違反「一事不再理」原則駁回全案。

(中時 )

前新北議員林水山 大規模濫墾蓋… 湖口發生槍擊 新竹縣警局加強查…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。