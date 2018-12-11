臺北最High新年城A咖接力 頑童MJ116、熊讚同台

2018年12月11日 19:56 中時 林淑娟

頑童與熊讚（右三）、華視總經理莊豐嘉、觀傳局長陳思宇一起宣布「臺北最High新年城-2019跨年晚會」超重量獨家卡司。（羅永銘攝）

臺北最High新年城-2019跨年晚會進入倒數階段！除了先前曝光的韓國女團EXID及亞洲天后張惠妹（阿妹）、嘻哈天團頑童MJ116雙倒數壓軸嘉賓，11日記者會再宣布怪物新人安那、偶像劇男神吳思賢、創作才子謝和弦、鼓鼓、蕭秉治（廷廷）、MC耀宗也將輪番上陣獻唱High翻新年城！而這也是阿妹與外甥女安那繼2016年之後，第二度在台北跨年晚會同場演出。

頑童MJ116連續兩年站上台北跨年晚會舞台，今年將在跨年後壓軸登場，瘦子、小春、大淵三人11日特別出席記者會，他們表示，能在自己的城市、家鄉跨年是最幸福的，唱完跨年演唱會之後還能家人跟朋友聚一下很不錯！談到跨年表演內容，他們說會以自己的歌曲為主，但會增加一些小設計，邀請粉絲一起來台北陪他們一起跨年。

台北市吉祥物「熊讚」也特別到場，由於觀傳局長陳思宇日前承諾，熊讚如達18萬粉絲，就能站上跨年舞台，華視則加碼如果熊讚粉達19萬就能開個人演唱會！因此熊讚目前正在積極募集粉絲，朝站上跨年晚會舞台表演前進，記者會現場看到超人氣天團頑童MJ116時也不忘撒嬌，向他們積極拉票。目前熊讚粉絲已從14萬成長到15萬多。

11日記者會上除了正式公布超重量及獨家卡司之外，更有神秘嘉賓，就是觀傳局全台獨家打造的虛擬實境版的「柯P」，柯P搶先替大家準備了12月臺北的必遊景點，還把晚會全卡司一次公布。

臺北最High新年城-2019跨年晚會由「金鐘視后」天心、陳建州（黑人）、「國民姑姑」海裕芬攜手主持。有別以往跨年演唱表演，今年跨年融合「電音」元素，特別請到「世界百大女DJ」DJ Cookie跨界混搭國際鋼琴大師陳瑞斌，將帶來讓人耳目一新的聽覺和視覺饗宴。公廣集團陳郁秀董事長表示，這次跨年華視絞盡腦汁，主題「狂放電」首創結合電音、電競、電商的跨年活動，歡迎大家一起來台北跨年。

臺北最High新年城-2019跨年晚會表演節目將於12月31日晚間7點至隔日凌晨1點於華視主頻HD、華視新聞資訊台、華視臉書、Youtube頻道、LiTV線上影視、Twitch、LINE TODAY、Dailymotion、myVideo官網、myVideo 、四季線上影視、Extreme極限電競等平台同步直播。

「臺北最High新年城-2019跨年晚會」活動資訊請上跨年網站或關注臺北旅遊網。

(中時 )