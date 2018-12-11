彰化市新舊市長談「無縫接軌」 林世賢：全力爭取縣市合作

彰化市新科市長林世賢(左)前往彰化市公所市長室拜會邱建富。(謝瓊雲攝)

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彰化市新科市長林世賢（右）11日上午至彰化市公所市長室拜會邱建富，雙方強調市政推動運作與交接將「無縫接軌」。（謝瓊雲攝）

市政無縫接軌！彰化市新科市長林世賢11日拜會將卸任市長邱建富，林世賢強調，未來關鍵四年，從鐵路高架化、捷運延伸彰化、南外環道等重大建設都推動在即，將會加強縣分合作，將會和邱建富一樣超越黨派，當全民市長。

邱建富細數任內重大成果，包括有「五星級」美稱的大埔第二納骨塔、汙水下水道等，解決多達38項懸宕數十年的市政沉疴，並推崇林長期投身環保、醫療與社會等改革、貢獻良多，四年縣議員期間熟稔地方事務，當選市長是「眾望所歸」，相信許多重大政策、建設，如大型百貨商城，都能延續推動。

林世賢表示，這次拜會主要是登門請益，也感謝大環境如此不利的條件下，邱的全力輔選；他強調上任後市公所人事幾乎不會有所變動，在既有良好穩定的施政基礎上，會努力推動建設與社會福利等市政工作。

林世賢指出，未來施政最重要的仍是加強市公所與縣府之間的合作，未來縣府將由王惠美接掌，他將邀請議會小黨、無黨籍新科議員們組成超黨派聯盟，希望能做監督與溝通的橋樑，力促縣市繼續攜手合作，推動彰化市的重大建設。

他說，未來推動彰化鐵路高架化、台中捷運到彰化、闢建南外環道工程定案，及推動第二停車場BOT闢建多功能綜合商場案等等，都需要與縣府通力合作，近日已致電王惠美道賀，但因王行程繁忙，將會再約時間拜會，盼雙方就縣市合作事宜交換意見，取得更多共識。

(中時 )

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