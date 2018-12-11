睽違一年 小鹿見面會周六登場

2018年12月11日 19:57 中時 謝瓊雲

鹿港鎮長黃振彥為了將鹿港打造成台灣的奈良，引進可愛的梅花鹿，在鹿港生態公園飼養。(謝瓊雲攝)

睽違一年多，小鹿見面會回來了！「與鹿有緣、藝童遊玩」本周六上午登場。(謝瓊雲翻攝)

鹿港鎮公所去年引進6隻梅花鹿打造台版奈良公園，不料去年夏天公鹿卻因結核病暴斃，歷經一年多封園，5隻母鹿經3次檢疫過關、健康無虞，再加上兩隻月初剛報到的小母鹿，本周六將在鹿港生態公園與小朋友們見面互動。

睽違一年多，鹿港小鹿鹿見面會終於回來了！鹿港鎮長黃振彥表示，小鹿鹿們溫馴又親人，比奈良鹿更可愛，去年原本就是常態開放，在防疫所的要求下封園全力配合檢疫工作，11月三度依規定接種檢查，順利解除移動管制。

黃振彥說，重新開園後，考量公鹿發情期會有攻擊性，所以業者再贈送兩隻小鹿均通過檢疫、都是母的，為求謹慎小鹿送來後公所也自行送複檢合格；鹿港鹿園是行銷觀光一大特色，卸任前將再與新科鎮長許志宏溝通盼能延續下去。

農業課長許恭隆表示，鹿園就位在親水公園的鹿港生態公園，未來周末假日、國定假日都會常態開放，平日則採線上預約制、且只接受團體預約，藉以管控品質。

「與鹿有緣、藝童遊玩」活動自15日上午10點開始，2小時的見面會，包含兩梯次小鹿餵食活動、還橇橇尋麋鹿親子DIY和氣球達人與泡泡秀等精彩演出。

(中時 )