賴岳謙：大陸是否回應藍營 民進黨都不怕

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九合一選舉民進黨大敗，國民黨以高雄市長當選人韓國瑜為首，主張在承認九二共識的前提下，積極為執政縣市爭取與大陸交流，振興境內的觀光業。但政大副教授賴岳謙指出，不管大陸是否回應藍營縣市，民進黨都可以操作輿論從中獲利，讓大陸陷入兩難。

賴岳謙指出，選後的台北上海雙城論壇推進，台北提出後，大陸很快就回應了，彼此進展順利。陸委會也很明顯的改變了以往的作風，沒有再用行政技術干擾，反而跟台北市政府強調會全力配合，果然沒有像過去有技術干擾，讓上海台辦主任將能夠順利來台北。陸委會快速調整做風，釋放出民進黨面對兩岸局勢變化，開始採用借力使力的新策略。

賴岳謙說，因為15個國民黨執政縣市加柯文哲 16個，人口和經濟活動居絕大多數，15個主張九二共識，台北主張兩岸一家親，都是大陸能接受的，當這些縣市首長要求希望大陸更多觀光客來他們的縣市消費後，民進黨如果借力使力， 也就是完全配合、給予方便，假設一年內大陸旅客又恢復馬英九政府時的人數，

台灣交通、航空、乘車、小吃店、旅館、餐廳、手工藝品店，百業興起，但民進黨繼續不承認九二共識的話，反而不利於國民黨選舉。民進黨可以聲稱，不用承認九二共識，陸客人數一樣恢復了，經濟繁榮，又保有尊嚴。對民眾而言經濟明顯好轉 幹嘛要政黨輪替？

賴岳謙說，如果反過來，大陸旅客還是不來，藍營執政縣市經濟沒好轉，民進黨可以主張承認九二共識也沒用，不承認至少窮的有尊嚴。因此對大陸而言，如何因應形成兩難。估計大陸涉台部門選後可能只高興三天，就會恢復冷靜，思考該如何處理，基本上大陸會繼續推動跟台灣民眾經濟有關的活動，重點還是在國民黨能否主導輿論，教育民眾，導正民進黨可能採用的借力使力說，未來的情況，誰能搶占輿論高地，誰的局勢就有利。

(中時 )

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