法藍瓷國際陶瓷設計光點計畫 兩岸學生表現亮眼

法藍瓷光點計畫現場圖片。(圖片：主辦單位提供)

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旺報
呂佳蓉

由法藍瓷主辦的首屆國際陶瓷設計獎學金「光點計畫」，歷經半年徵件評選，由來自兩岸、英、法、德、義大利與韓國的12位專業領域評審，從來自35國、近400件參選作品中，遴選出百件獲獎佳作。兩岸學生更是表現亮眼，從英國皇家藝術學院、美國羅德島設計學院、丹麥皇家藝術學院等眾多海外設計名校學生中脫穎而出，囊括二分之一獲獎數。

北大文化產業研究院副院長向勇表示表示，這次參選光點計畫的作品超乎期待地好，兼顧藝術感與實用性，更富有意涵。參賽者不僅國際化，作品也呈現了多元面向 。

兩岸學生的創作主題從日常的茶具用品、燈具，到傳遞意象式的藝術擺件，可見兩岸創作者的豐沛設計能量。此外，由國際評審團特別從中遴選十件的「光點新秀獎」，有四位來自兩岸學生，分別為就讀倫敦皇家藝術學院的張哲愷《布‧式 陶瓷茶具》、清華大學美術學院的丁嘉偉《封印》、南京藝術學院的許菁《遊》以及臺灣藝術大學的杜麗茜《一波又一波》。

本屆光點計畫更邀請到來自各國的12位專業評審，包含北大文化產業研究院副院長向勇、景德鎮陶瓷大學名譽校長秦錫麟、北京今日美術館館長高鵬、英國陶瓷雙年展創意總監 Barney Hare Duke、倫敦藝術大學聖馬丁藝術與設計學院陶瓷系主任Anthony Quinn等人，以跨越東西方的眼光，涵蓋藝術、設計、教育與產業的多元視野，為來自各國的設計學生們，點亮創作之路的明燈。

為鼓勵人才多與世界交流，首屆光點計畫特與法國藝術家協會 Ateliers dArt de France 合作，由法方遴選8件作品，參與2019年於巴黎大皇宮舉辦之「國際手工藝及創作雙年展 Révélations」。法藍瓷也將100件涵蓋藝術、裝飾、日用、餐瓷、科技等類型獲獎作品，於官網上開設「光點藝廊」，除向世人展現陶瓷多元性與未來可能性外，更深盼藉由往後每屆光點計畫的活泉湧入，逐年建構出具規模的學生陶瓷創意平臺。

(旺報 )

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