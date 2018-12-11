知名陸企抗辯反擊川普 反補貼關稅獲降9成

2018年12月11日 20:17 中時電子報 盧伯華

中國知名民營鋼鐵生產商天工國際有限公司透露，該公司今年8月透過在美國法院提起訴訟的方式，成功將美國總統川普下令開徵的反補貼關稅由251%降至24%，降幅超過9成。公司準備汲取經驗再進一步對抗川普所提出的反傾銷關稅，並為其他的大陸企業做出榜樣。

據衛星通訊社報導，中國天工國際有限公司早在2017年1月就已遇上美國關稅問題，當時美國貿易部經調查後認為，中國鋼鐵的價值被嚴重低估，造成美國本土鋼鐵生產商損失，川普便依《貿易擴展法1962》(Trade Expansion Act)第232條款規定對外國鋼鋁企業徵收兩種關稅：反補貼關稅251%，反傾銷關稅68.27%。

天工國際有限公司表示，該公司製造的高速鋼和高速鋼切削工具已幾乎沒有敵手，尤其是在美國市場上。因此公司對美國貿易部以貿易救濟途徑中的「反補貼加速複審程序」進行抗辯，經過一連串文件往來，答覆了抗辯理由及提供資料後，獲得美國貿易部認可，成功地將該公司輸美產品的反補貼關稅稅率下調到了24%，成為中國大陸企業公司對美國貿易部的決議提出抗辯並成功翻案的首例。

天工國際有限公司並不打算就此打住，還想繼續對反傾銷關稅提出上訴。據該公司董事長朱小坤表示，他們是不受政府補貼的私營企業，產品價格僅由公司自身的創新成就與自由市場決定，也不可能存在什麼反傾銷問題。

報導引述專家的分析認為，天工公司開創了先例後，引起其他企業爭相仿效。但有人擔憂在為期90天的中美貿易談判期間，如此做是否洽當？中國人民大學重陽金融研究院高級研究員周戎接受訪問時表示，天工公司上次與美國貿易部的審理耗時一年多，因此他認為現在就應該啟動抗辯程序。

天工公司對未來情況樂觀地認為，客戶對公司產品的需求穩定，所以仍將購買本公司的產品，只是關稅最終還是將轉嫁到美國消費者身上罷了。該公司一半銷量都在國外市場，美國市場占12%，即便有反傾銷關稅也不必太擔心。

(中時電子報)