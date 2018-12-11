安心亞演學霸 羨慕禾浩辰是「Lucky的受精卵」

安心亞、禾浩辰。（三立）

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安心亞、禾浩辰。（三立）
安心亞。（三立）

安心亞、禾浩辰主演台視、三立新偶像劇《你有念大學嗎？》，安心亞飾演本當成為全國首府大學的「榜首」卻突然失學的學霸，禾浩辰則是原本會落榜的「放牛班」學生卻成了金字塔頂端的成功人士，由於禾浩辰劇中是含著金湯匙出生，被安心亞形容是「Lucky的受精卵」。

過去常給人傻妹印象的安心亞笑說，沒想過自己會接演很會讀書的學霸角色，以為能聰明就不錯了。為了演活學霸，安心亞用心蒐集不少資料，有向好友阿Ken請教嗎？她笑說：「他只是高材生，並不是學霸。」

安心亞劇中為了家庭而犧牲念大學機會，跟她私下雷同度高，現在回頭想想當時，因忙著賺錢未能過大學生活其實滿遺憾的，因為她出社會後才覺得念大學很重要，沒讀書還是會辛苦一點，不過她還是給自己定了一個計劃，希望賺飽飽後能到國外進修，重拾學生身分，畢竟在國外讀書才能不受騷擾，真正體會當大學生的感覺。

劇中世「玩霸」的禾浩辰透露，其實他讀大學時就很愛玩，屬於鬼精靈，在團體中特別愛出餿主意，沒事就愛亂玩去招惹同學，還曾玩過頭，與同學一起洗澡時，偷偷尿尿在同學身上，但事後也慘遭報復，名符其實「以其人之道還治其人之身」，回想當年的行徑，他笑說：「學生就是要這樣玩，男生嘛，就愛玩很大！」

安心亞首次與禾浩辰搭檔覺得很滿意，對他的第一個印象就是很悶騷，又愛說冷笑話，自以為很會撩妹，很適合演喜劇。

由於兩人同是處女座，禾浩辰還擔心兩人會慢熟，他笑說：「拍戲現場我丟腦筋急轉彎，沒想到安心亞挺厲害的！」禾浩辰的朋友因欣賞安心亞，還拜託是否能帶她到健身房一起運動。他透露第一次看到穿高校制服的安心亞時，覺得她是尺寸大一號的女學生，安心亞聽後立刻抗議，禾浩辰立刻改口：「是身材高，和我滿配的！」

(中時 )

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