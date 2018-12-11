小行星意外含豐富水分　可能來自45億年前有水星球

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太空探測車「奧西里斯-REx」（OSIRIS-REx）上周飛抵小行星「貝努」（Bennu），成為其數十億年以來首位訪客。美國太空總署（NASA）10日公開搜集得來的數據，驚喜發現貝努上蘊藏豐富水分，以前可能曾經有過液態水流動，現在這些水分被「鎖」在貝努小行星的泥土中。

負責研究的亞利桑那大學科學家勞蕾塔指出，貝努上有數以百計的10公尺高石塊，「地勢比我們預計的要崎嶇得多」。雖然小行星上並沒有水流動，但卻有大量濕潤泥土。分析指，貝努可能是從一個有水的星球中，分裂出來的小行星。

初步分析顯示，貝努行星有含氫氧基的分子，其中氫氧基由氫原子和氧原子相連組成。整個小行星的含水粘土材料中都存在氫氧基團，這意味著貝努的岩體曾在某個時間點上與水發生過反應。

科學家相信，貝努體積太小，不足以容納液態水，因此這意味著貝努是來自太陽系於45億年前形成之初，一個未能成功成形的星球的碎片，對行星起源的研究十分重要。NASA的科學家西蒙形容這個發現是「大好消息和驚喜」，有證據顯示貝努上曾經有液態水。

「奧西里斯-REx」在過去4個月飛向貝努的途中，地面人員調動探測器上的光學儀器，對貝努進行第一次科學觀測，獲得上述發現。

貝努直徑約500公尺，目前距離地球約1.22億公里。它每1.2地球年繞太陽一圈，每6年接近地球一次。它成為研究目標的原因之一是對地球有潛在威脅。美國太空總署認為，在2175年至2199年之間，貝努撞擊地球的可能性為2700分之1。

「奧西里斯-REx」2016年發射，是美國第一個小行星採樣探測器。大約一周前，「奧西里斯-REx」飛抵貝努上空約20公里處，開始與貝努「伴飛」。

(中時 )

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