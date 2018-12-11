吳寶春聲明稿該怎麼改？「她」看了15分鐘後攤手...

2018年12月11日 20:23 中時電子報 蔡曉婷

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

知名麵包師傅吳寶春到大陸展店，卻遭網友熱傳過去疑似抵抗大陸市場發言，使他不得不發聲明澄清支持「兩岸一家親」、「九二共識」，卻又引發台灣網友不滿。對此，部落客「廣告小妹」今(11日)傍晚發文，指有公關業的朋友問她那份聲明該怎麼改，才不會讓台灣消費者不滿，她思量了15分鐘，發現一個字也無法改，主因是聲明的目的明確，該有的關鍵字本來就無法缺少。

廣告小妹說，最近有媒體朋友問她能否發表對吳寶春事件的看法，她本覺得「就是商人做了個商業抉擇」，沒什麼好討論，結果發現她錯了，事情一波未平、一波又起，被問到那聲明該怎麼改能較不引起台灣網友反彈，廣告小妹看了15分鐘後攤手，直言：「重點不是文字，是目的」，大陸網友就是要吳寶春抉擇，必定得要在聲明中埋好關鍵字，否則無法過關。

廣告小妹說，關於這類聲明，「黨」有喜愛的關鍵字，如果是大陸民眾犯錯，關鍵字必定是國家、黨、人民，還得提到沒有黨和國家就沒有我；如果犯錯的台灣民眾，就得說到「我支持兩岸一家親」、「我沒有任何台獨意識」、「我以身為中國人為傲」，三個元素缺一不可。

最後，廣告小妹表示，因此吳寶春這次無論如何解釋，也無法平息台灣民眾怒火，打趣說倒不如在記者會最後宣布為了彌補消費者的失望，決定在台灣分店舉辦連續3天買1送2活動，必定會引來消費者喊好，其他網友則笑說：「妳完全抓到台灣人貪便宜的心態打折就沒事了」、「其實打八折就差不多囉」、「買3送2，包你天天排到滿出來。」

(中時電子報)