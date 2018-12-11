趙少康：最新民意接受九二共識 蔡英文呢？

2018年12月11日 20:28 中時電子報 丁世傑

趙少康今（11）日在《趙少康觀點》直播中表示，蔡英文又在總統府發表「迴廊談話」，趙少康質疑，九合一大選，接受九二共識的韓國瑜當選高雄市長，代表了最新民意，那麼蔡英文接不接受呢？

趙少康分析，我們的政治體制是有點奇怪，是總統制？內閣制？半總統制？雙首長制？法國第五共和制？但憲法規定行政院長是最高行政首長，照理說蔡英文已經跛腳，是看守政府，跑到第一線發表「迴廊談話」，那賴清德呢？

另外，九合一大選韓國瑜當選高雄市長，韓國瑜曾經在電視辯論中明確表示接受九二共識，因此現在最新民意是接受九二共識的，蔡英文接不接受？並且最新民意也否認一些獨立機關，例如促轉會、黨產會，因為「1124滅東廠」，民進黨接不接受？

趙少康也指出，這次選舉是「務實主義打敗虛幻主義」，代表肚子吃飽很重要。以前有所謂「肚子扁扁也要挺阿扁」，那是因為肚子不夠扁！

至於「白綠合作」議題，趙少康看衰，因為2020年國民黨立委有可能過半，民進黨席次會掉，因此立委提名自己分都不夠，還跟柯文哲合作？總統更難合作，誰當總統誰當副總統？行政院長也不可能合作，市長當好好的怎會去當沒保障的行政院長？況且柯文哲3月要去美國，如果接待看規格好，可文哲很可能就宣布選總統！

(中時電子報)