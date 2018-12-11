朝女性私處吹氣會出人命？婦產科名醫也驚呆

口交朝私處吹氣會出人命？婦產科名醫也驚呆。(圖/翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念 臉書)

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網友傳給蘇怡寧的文章中提到，當陰道被灌氣，有可能導致「空氣栓塞」，讓他怒回：是氣球？(圖/翻攝自翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念 臉書)

網路有一篇文章提到，「男人們不要向女人的下體內吹氣」，當中提到當陰道被灌氣，有可能導致「空氣栓塞」，嚴重的話可能致死。對此，有人憂心地向婦產科名醫蘇怡寧求證，被蘇怡寧狠打臉，「口交吹氣不會死」、「朝陰道吹氣人不會飛起來更不會死」。

臉書粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」上常見蘇醫師分享醫學知識、或是破解謠言，近日他分享了網友傳給他的文章，該文舉例「男人在爲女人口交時會耍壞似的朝陰道里面吹氣」，說明這是不對的行為，原因是「女性朋友在接受男人爲其口交時，如果男人象吹氣球一樣把空氣吹入陰道，就有可能會使空氣進入血液中從而形成栓子即氣泡，這是非常危險的」；其原理為「陰道後是子宮，吹氣的話氣流可以直接進入到子宮，相當直接入血，這樣氣泡就參與到了循環系統中，會引起空氣栓塞。這篇文章還解釋：「空氣栓塞是在輸液或輸血過程中，以及人為因素下造成的空氣進入機體內靜脈，直至心臟，引起血液循環障礙的現象，如進入的空氣量較大，會引起機體嚴重缺氧，造成立刻死亡的嚴重後果」。

把這篇文章分享給蘇怡寧看的網友，很擔心表示「我剛剛在擠了凝膠進去（陰道），像有擠一點空氣在陰道裡面會怎麼樣嗎？擠了三次，三次都有空氣跑進去，這樣有可能空氣栓塞嗎？」

蘇怡寧解答，「你以為你是氣球嗎？你到底是灌多少啦？而且即便這樣也不會進到血管。」他更是犀利吐槽：「你知道你每天從嘴巴吸進去多少空氣嗎？如果真是這樣那我們每天都要死好幾遍了啦」。

蘇怡寧最後也強調，「口交吹氣不會死、朝陰道吹氣人不會飛起來更不會死、你知道有種輸卵管檢查叫通氣測試就是把很多空氣打進去嗎？保證絕對比你口動吹氣多很多」。

(中時電子報)

文章來源：蘇怡寧醫師愛碎念

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