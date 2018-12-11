Final Round最後一戰開鏡 莊凱勛7周強訓化身金牌拳擊手

2018年12月11日 20:58 旺報 廖慧娟

莊凱勛為《Final_Round最後一戰》特訓7周，變身金牌拳擊手。（福斯提供）

福斯推出台灣首部原創影集《緣份．黑天鵝Memory Eclipse》（暫名），該劇分為4部，第1個故事《Final Round最後一戰》於今天（11日）上午在中影文化城開鏡，主角莊凱勛、劉品言、古斌首次合體亮相。

該劇由曾監製電影《東方華爾街》的福斯傳媒集團亞太區資深副總裁嚴嘉念擔任製作人，電影《無間道》系列的香港資深監製莊澄擔任監製、電影《角頭》、《樂獄》的導演孫啟明執導。

劇中飾演格鬥拳擊手的莊凱勛，特別花7周時間「做功課」，練出一身肌肉，並染了一頭金髮，在開鏡儀式上氣勢十足地表示：「準備開戰！把最好的留給擂台！」

莊凱勛第一天進組，就是拍格鬥擂台戲，站在擂台上，與真正的格鬥手過招對打，工作人員形容：「氣勢逼人！」而這股氣勢，是他用汗水換來的。

過去7周，莊凱勛不僅勤練健身、泰拳、MMA格鬥技，還請好友李沛旭當私人教練，他苦笑說：「李沛旭非常專業，但簡直是地獄來的教頭」，努力督促他操肌，每天都讓他炸背、炸胸、炸腹、炸臂、炸肩，挑戰自己的極限，練到手發抖，有2次還操過頭，回家一喝水就吐了，但莊凱勛沒動搖：「只能熬過去，努力讓心跳、代謝提升。」

飲食方面，莊凱勛也非常嚴格控管，這兩個月來只吃水煮食物，又累又餓，相當磨練心志，給人硬漢形象的他，搞笑說過程苦到他數度想掉淚，但瘦了8公斤，目前體重67公斤，體脂肪從15%降到6%，全身都是精實肌肉，。

在今天《Final Round最後一戰》的開鏡儀式上，莊凱勛頗自豪的已的身材，笑說：「對自己以及角色總算有個交代。」

劇中，莊凱勛將與劉品言、古斌有複雜關係。劉品言為了角色，特別去了酒店實習觀摩，但最大挑戰還是內心戲。她透雼，女主角在劇中生活發生巨變，在單集的片長內，她得從天真的女孩，快速的成長為韌性十足的成熟女性。

嚴嘉念期待這次合作能夠建立品牌故事，表示《緣份．黑天鵝》將以華人圈經典歌手鄧麗君的歌曲為基石，發展出4個原創故事，用鄧麗君的歌曲勾起每個人的回憶共鳴，也期待挖掘台灣演員更多的可能性。」

(旺報 )