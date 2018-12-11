莊凱勛操肌2個月變身筋肉人！劉品言為角色去酒店觀摩

2018年12月11日 21:05 中時 林淑娟

莊凱勛操肌2個月變身筋肉人。（福斯提供）

莊凱勛操肌2個月變身筋肉人。（福斯提供）

莊凱勛操肌2個月變身筋肉人。（福斯提供）

《緣份．黑天鵝》首部作品《Final Round最後一戰》11日開鏡。（福斯）

福斯推出台灣首部原創影集《緣份．黑天鵝》（暫名），分為四部故事，首部作品《Final Round最後一戰》11日上午在中影文化城開鏡，莊凱勛、劉品言、古斌，演員陣容首度合體亮相。三人都為戲做足準備，莊凱勛不只練出一身肌肉，還為戲染了一頭金髮，三人擺出格鬥姿勢拍照，散發濃濃戰鬥氛圍，如同片名《Final Round最後一戰》的氣勢，莊凱勛說：「準備開戰！把最好的留給擂台！」演酒店妹的劉品言也透露為了角色，特別去酒店實習觀摩。

莊凱勛在劇中飾演格鬥拳擊手，他經過7週密集鍛鍊，一身精實肌肉，彷彿脫胎換骨，站在劇組搭設的擂台上，氣勢宛如真正的冠軍拳擊手。第一天進組拍攝，就是拍格鬥擂台戲，莊凱勛早已準備好應對這場硬戰，與真正的格鬥手過招對打，氣場逼人。

莊凱勛為了籌備角色，已練出硬漢身材，這兩個月來，他度過了一段難以想像的艱苦日子，接受一連串魔鬼訓練，像是健身、泰拳、MMA格鬥技，還請好友李沛旭當私人教練，他說李沛旭非常專業，但簡直是「地獄來的教頭」，督促他操肌，每天都在炸背、炸胸、炸腹、炸臂、炸肩，挑戰自己的極限，每次都練到手發抖，有兩次練完回家喝水就吐了，「只能熬過去，努力讓心跳、代謝提升。」

另外，泰拳的老師完全不懂中文，每次練拳75分鐘，他覺得就像過了75年這麼難熬，「因為我們無法溝通，他只能一直示範，我就一直做，每次練到上氣不接下氣，完全沒辦法停下來。」他直呼：「好苦啊！過程真的是地獄！」

飲食方面，莊凱勛也非常嚴格控管，這兩個月來只吃水煮食物，又累又餓，相當磨練心志，給人硬漢形象的他，搞笑說過程苦到他數度想掉淚。開鏡當天成功驗收身材，他兩個月瘦了8公斤，目前體重67公斤，體脂肪從15%降到6%，全身都是精實肌肉，莊凱勛看著自己身材變化，好像換了一個身體，自己也覺得不可思議，他笑說：「對自己以及角色總算有個交代。」

他自嘲「貪吃」，但是在節食兩個月期間，只能吃地瓜、青菜、雞胸肉、無糖豆漿，痛苦到不行，「以前跟朋友聚會能小酌兩杯，現在不能做這些事，朋友喝啤酒，我只能喝高蛋白來乾杯，太太晚上吃零食，我也不能吃。」 進組第一天，他終於能夠稍微破戒，吃了便當，他苦笑說：「其實這段時間我最想吃白飯，我以前是飯桶，一餐可以吃三大碗飯，我已經兩個月沒有喝酒跟吃到白飯，沒想到最飢寒交迫的時候，最想念不是炸雞、滿漢全席，而是最平常的東西。」

莊凱勛與劉品言曾合作過《麻醉風暴2》，當時就留下很好印象，他說：「上次合作，覺得她對戲的敏銳度很棒，年紀應該跟我差不多，後來才發現，哇原來她小我這麼多歲。她的演出可以很放，內在情感又掌握得很好，是很超齡的演員，很期待這次跟她的合作。」

劉品言為了角色，特別去了酒店實習觀摩，她透露平常有在看中醫，那位中醫師有些熟悉的酒店，她得知新戲要演酒家女後，就好奇問中醫：「裡面長怎麼樣？會是什麼狀況？」中醫見她想做角色準備，「好奇的話，就帶你們去看看」，之後便帶著她跟經紀人一起去酒店觀摩，體驗氛圍。

劉品言說，拍這部戲最大挑戰是，她劇中角色生活發生巨變，在單集的片長內，她就得表演出角色從天真到韌性，快速的成長及累積的過程，但她與角色也有共通點，「就是我們都有很多的韌性，也具備了極高的忍耐力。」她跟莊凱勛、古斌都曾合作過，非常放心，「特別是凱勛，不知道我們會不會又被封為沒有脫衣服的情侶。」開鏡時互相問候，莊凱勛搞笑說自己很餓，她回：「我也不飽啊！哈哈！」

(中時 )