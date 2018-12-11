不只《青春有你》有台星！《以團之名》5出道偶像齊競爭

2018年12月11日 21:24 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸偶像選秀節目一個接一個，繼《偶像練習生》第二季改名《青春有你》，另一個偶像選秀節目《以團之名》也即將在2019年開播，今（11）日依樣公布百名參賽者，先前就傳出的莫少聰與洪欣之子張鎬濂參加外，台灣偶像也不缺席，黃正杰、林利豪、AJ賴煜哲、管煜正、龔言脩等也參加比賽。

莫少聰與洪欣之子，同時也是張丹峰養子的張鎬廉也代表樂華娛樂參賽。（圖／翻攝自優酷）

《以團之名》打出以多個男團在節目中競爭的企劃，導師還有TFBOYS的王源，打造高顏質男偶像節目，先前就傳出洪欣的17歲兒子張鎬廉、有「王思聰弟弟」之稱的電競富二代王喆，以及蔡徐坤前隊友趙品霖等備受矚目的新人參賽，今日公布名單也有不少台灣偶像在百名名單當中。

陸綜選秀節目《青春有你》也有兩名台灣出道男星黃宏軒（左）與李宗霖（右）。（圖／翻攝自黃宏軒臉書、李宗霖微博）

如演員黃正杰、第七屆《超級偶像》的林利豪、GTM的AJ賴煜哲、A TEAM的龔言脩、曾在韓國當過練習生現為舞蹈老師的管煜正等台灣青春男偶像都參與其中。

男星張洛偍也參加大陸演員選秀節目《演員的品格》。（圖／擷取自張洛偍臉書）

對打的節目《偶像練習生2－青春有你》也有兩位台灣偶像黃宏軒與李宗霖，明年勢必兩個節目將正面交鋒比人氣更比才藝歌喉，而演員張洛偍同樣也參與大陸選秀節目《演員的品格》，形成台星紛紛搶進陸綜選秀的現象。

(中時電子報)