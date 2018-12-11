年金改革效應 警力提前補足 警校確定減招

警校明年將減招。（警政署提供）

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中時

因年金改革影響，警察退休趨緩，明年一月，全國警察人力將補足。警政署統計，至今年11月30日止，全國警察機關基層警力缺額約2000餘人，但目前警專在校（訓）人數約5000餘人，經推估明年1月基層警力將補足。內政部長徐國勇為協調明年警察人員四等考試需用名額減招事宜，昨（10）日與警政署長陳家欽拜會考選部長，已對明年警校減招達成共識。

據了解，內政部、考選部對基層警力的開源及節流做法，以及未來如何提升警力素質及調整基層警力招募方式等議題，進行意見交流。

為因應近年警察退離人數趨緩及解決目前在校（訓）現有人員未來分發問題，警政署成立專案小組研商，修正人力招訓計畫及考用需求人數，規劃請增預算員額，並研議明年警察人員四等考試需用名額減招事宜。

為提升未來基層警力素質，研議檢討基層警力招募方式，將評估現行雙軌考試改為單軌模式的可行性。不過，該制度變革牽涉甚廣，非短時間可達成，在過渡期間，兩部對於明年度警察人員四等考試減少需用名額已有共識，而減少幅度，仍須兩部協商後報考試院核定。

至於三等特考，昨雙方會談雖未觸及此部分，但警政署說，警察大學明年傾向也要減招，但幅度應不會太大。

據指出，前幾年的警察退休潮，一度造成警力缺額高達8000人，5年前警政署提出警力增補計畫，每年以最大容訓量增加4000至5000名警察，但這兩年因年金改革緩退，警力提前補足，反而須減招因應。

(中時 )

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