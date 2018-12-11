簡嫚書、孟耿如台上「互毆」比拳腳

李劭婕（左起）、孟耿如、孟耿如媽媽、簡嫚書、范瑞君。（粘耿豪攝）

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洪秀瑛
演員群。（表坊提供）
賴聲川。（表坊提供）

表演工作坊挑戰暗黑霸凌議題舞台劇《花吃花》，找來簡嫚書、孟耿如首度跨足舞台劇，及范瑞君、李劭婕、葛蕾等演員演出。簡嫚書和孟耿如劇中真實呈現校園霸凌，有不少姊妹鬩牆的打鬥橋段，甚至扯頭髮、呼巴掌，為了保護演員的人身安全，劇團請到動作指導老師來教導正確無痛的「互毆」技巧。

《花吃花》今（11日）辦宣傳記者會，現場安排孟耿如媽媽當嘉賓，教導演員們蛋糕擠花。除了慶祝舞台劇新生，也預祝聖誕節的到來，眾演員們現場手忙腳亂嘗試擠花，大呼做蛋糕比演戲還難。

由於劇組幾乎都是北藝大的演員，北藝大戲劇學系畢業的簡嫚書直呼在《花吃花》劇組就像回到家一樣。而今年原本計畫要出國留學的孟耿如，接下《花吃花》則是對自己表演生涯的一個試煉，在舞台劇裡受到聲音的表達技巧，也補足了她在影視上欠缺的訓練。

《花吃花》故事闡述的場景極具真實感，讓金鐘影后范瑞君在接到劇本的時候還興起臨陣脫逃的想法，為人母的她只要想到自己小孩在學校中，可能也會遭遇這樣的不幸，就忍不住眼淚盈眶。

導演丁乃箏提到：「學校很困難！學校就像一個小社會，每個人都來自不同的家庭背景，從家中累積的能量與壓力，在這樣一個制度化的環境裡，很容易就碰撞爆炸。雖然《花吃花》講述的是一個青春的悲傷故事，但更多的是希望可以讓觀眾看見施暴者和被害者們，背後震耳欲聾的無聲吶喊，而更進一步去關心身邊的人，面對傷害，沒有人能置身事外」。

表坊藝術總監賴聲川也出席記者會，提到原作《花吃了那女孩》，他相信這樣世代共同議題，放在台灣也能引起共鳴。《花吃花》將於明年2月15日起在臺北城市舞台演出，接下來還會到臺南、桃園、臺中、新竹、高雄、上海等地巡迴，購票洽兩廳院售票網。

(中時 )

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