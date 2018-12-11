離婚富商尪瞞了5年 女星嘆迷惘：他很少碰我

陳煒因離婚受嚴重打擊，並直言前夫很少碰她。(圖／翻攝自東網)

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中時電子報
陳煒隱瞞2012年就離婚的消息，前年還找對方上節目放閃。（圖／翻攝自東網）

45歲香港女星陳煒1996年勇奪亞洲小姐冠軍而出道，今年因演出《宮心計2深宮計》再度翻紅，並提名今年「萬千星輝賀台慶頒獎典禮」最佳女主角，被視為大熱人選。雖然事業得意，但感情方面卻沒那麼順遂，她去年才坦言和富商老公已離婚5年，近來受訪更透露離婚後，一度要找精神科醫生求助。

據《東網》報導，陳煒最近聊到和前夫的婚姻，稱當時婚後息影隨對方到泰國定居，沒想到日子就變成只在家裡煮飯、做家務，讓她自覺過著像工人的生活，前夫也因把重心放在工作而忽略家庭生活，讓她相當無奈。

陳煒更透露夫妻間的性生活也不如理想，直言「他很少碰我」，令她覺得魅力不再，甚至懷疑自己的存在價值，而兩人結婚4年都沒有孩子，她也坦言是因欠缺行動所致。當時前夫提離婚時，陳煒一度無法接受，迷惘到需找精神科醫生好友求助，來度過艱辛的時刻。

陳煒表示自己一向低調處理兩性的事，這回再聊到破裂婚姻，則大嘆：「如果感情好，經常碰我，就不會離婚啦！」

陳煒2008年嫁給小3歲的台灣商人顏志行後，便退出演藝圈，直到2012年又復出拍戲，當時婚變消息瘋傳，但她從未證實，2016年主持美食節目時，還找來對方站台放閃，未料隔年就坦言早和顏志行在2012年離婚。

(中時電子報)

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