符瓊音評審標準嚴格受封魔王

2018年12月11日 22:06 中時 洪秀瑛

符瓊音。（決戰17聲展台提供）

17直播特別企劃歌唱比賽節目《決戰17聲展台》下周一12月17日將進入最後總決賽，預賽中晉級存活的6位選手，將在總決賽中廝殺爭奪舉辦「個人音樂會」的冠軍獎勵，預賽期間擔任「陪伴導師」的3位實力派唱將歌手卓義峯，張芸京，符瓊音，將分別與2位選手合唱，實際以歌聲幫助選手們圓夢。

即將進入總決賽，3位評審給分和審視標準都有些提升，粉紅坦克符瓊音擔任本周陪伴導師，評審每位選手都相當嚴格，5位選手唱完第一回合，符瓊音不但仔細點出每位選手各自歌唱技巧音準等問題點，最後還一次5人全釘說:「我覺得他們今天都有一個要注意的，我覺得他們唱歌沒有對象，把故事講得沒有那麼深入，對我來說，即使你音準那些很好，可是沒有很集中在一對象身上，故事就會出不來」嚴格程度，立刻有觀眾留言封她是「魔王」！

很多人看飄屏混亂趁機向主持人和評審老師告白，有人數度留言「納豆我愛你」還有人喊想嫁評審老師「克林老師娶我」，下週將一展歌喉陪選手對唱參賽的卓義峯，也非常關心本周戰況，卓義峯被參賽選手們直指是話最多的陪伴導師，看直播節目也不改多話風格，不斷飄屏留言參與節目互動，還隔空向張芸京炫耀自己有點數可以飄屏，對直播各項功能非常熟悉清楚，讓納豆忍不住虧他：「他真的很愛發言耶，卓義峯老師真的閒成這樣嗎？」明杰也說「你乾脆來我們現場好了！」

本週萬元獎金由已有3個小孩仍擁有魔鬼好身材的辣媽自然系婕兒贏得，她其實第一集時曾有參賽資格，但她因過度緊張憋尿，出現血尿症狀而臨時棄權，納豆關心勸她：「真的不要緊張放輕鬆唱，你要換睡衣來唱都可以！」

(中時 )