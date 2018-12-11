小燈泡辯護律師吳君婷 民進黨擬徵召選北市立委

2018年12月11日 22:20 中時 郭建伸

立委補選將在明年1月27日舉行，目前民進黨還未正式公布立委提名人選，但外傳有可能徵召「小燈泡事件」的委任律師吳君婷，而非日前積極表態的前議員何志偉。姚文智曾任士林大同區立委，他的團隊晚間透過新聞稿表示，提名小組曾約姚討論地方上有意願的人，「吳君婷律師有意願，政治上是一張白紙，有可塑性，但知名度低」，間接證實提名小組有收到這份訊息。

吳君婷現職是達文西個資暨高科技法律事務所主持律師，也是法律扶助基金會扶助律師，過去曾擔任過公共工程委員會法規會委員。曾與吳君婷共事過的人透露，她雖然是職業婦女，但相當有正義感又關心社會議題。

吳君婷最近一次投身政治，是擔任姚文智的政策顧問，並以姚文智競選團隊發言人身份主持婦幼政策記者會。她結合自己職業婦女的生活經驗，替姚文智在民生社區規劃「放電樂園」，讓幼童可以在假日揮汗放電，媽媽可以趁機好好充電。

今天消息傳出後，吳君婷疑人在開庭，記者致電傳訊都未獲回應。

不過姚文智則透過新聞稿回應，他向提名小組曾建議過戰力最強的王世堅、余莓莓，而梁文傑也不錯；基層最有經營的是何志偉；最讓大家惋惜、質感很好的是顏若芳；吳君婷律師有意願，政治上是一張白紙，有可塑性，但知名度低。

民進黨台北市黨部主委陳正德表示，之前有「風聲」參與補選的是一位女性律師，但他目前沒有被正式告知，所以不知道是否如外界所說是吳君婷。

此外，一位熟悉台北市選情的立委坦言，立委補選要「柯綠合作」根本是假議題，因為民進黨就算沒拿下這一席，也只是在這一屆從68席減為67席，並不是像市長或總統選舉這麼具有決定性影響，民進黨應該這席是傾向自提人選。

(中時 )