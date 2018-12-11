台灣跨年夜的訂房熱門城市排行榜！最便宜竟是它

2018年12月11日 22:22 中時 何書青

狂歡氛圍濃厚的跨年夜將近，Expedia公布今年台灣跨年最夯訂房城市前5名，依序為台北、台中、高雄、台南、宜蘭，平均每晚房價約1920至4020元。

榜單上以台南房價漲幅最高，接近30%，宜蘭在跨年夜雖然平均房價為最高，但相較全年度其他時段卻便宜了17%，現正力拚觀光的高雄則是跨年夜最便宜訂房城市，且比全年度其它時間訂房降了16%房價。

據2017至2018年Expedia.com.tw機票與飯店之預訂數據，國人跨年最便宜的預訂機票時間是出發前14至20天、最貴則是出發前31至60天；跨年入住飯店的最佳訂購時間是出發前14天內，最貴則是出發前91天訂購，票價及房價相差高達30%至32%。

數據也顯示，國人平均會於20天前訂購跨年飯店，相較於全年度平均訂房時間提早了9天，又以預訂高雄跨年飯店民眾為最提前開始訂購，平均於35天前就完成飯店的預訂。

Expedia台灣區市場經理周宜潔（Jamie Chou）說：「若想安排出國跨年的消費者要掌握機票、飯店的最佳訂購時機，提前先訂機票，再慢慢挑選理想的飯店。若搭配Expedia的Add On加購優惠加購飯店，可在旅遊旺季省下更多旅費。」

此外，Expedia年度最大線上旅展優惠延展至年底，持續與多家航空公司、全球50萬家飯店，聯合下殺3天2夜機加酒只要5864元起，涵蓋亞洲、歐美、紐澳等熱門城市，錯過實體旅展又想搶便宜旅遊的民眾可多加利用。

(中時 )