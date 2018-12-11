影》開車突然「鬼遮眼」 他發勸世文：貨斗東西請綁緊

2018年12月11日 22:31 中時電子報 柯毓庭

網友發出在國道上遇到掉落布遮住整片擋風玻璃的行車記錄器，呼籲「貨斗東西真的要綁緊」。(翻攝自爆料公社)

國道常傳出貨車載貨沒綁緊，導致貨物墜落釀禍的意外。就有一名網友在臉書PO上一段影片，畫面中只見他開車行經國道時，竟突遭飛來的布遮住整片擋風玻璃，嚇得網友趕緊剎車。

原PO在社團《爆料公社》上貼出影片表示「奉勸各位職業跑的，貨斗東西真的要綁緊阿...」，影片顯示了原PO開車在國道內側車道上，前方小貨車卻突然掉落一塊大布，原PO前方的白色小客車剎車不及直接輾過大布，後大布又飛起並直接罩住原PO的擋風玻璃，所幸原PO反應迅速，趕緊踩住煞車才未釀禍。

PO文一出立即引起網友熱議，有網友就說「是想嚇死誰」、「這要心臟夠大顆!」、「希望國道警察能重罰」，更有網友笑稱「國防布完全沒有畫面」，但也有網友認為原PO車子與前車距離太近，表示｢跟車不要開太近」。

據了解，高公局先前就統計，國道散落物每年都有4萬多件，掉落物則有冰箱、電視、輪胎等，造成車禍的案例105年則高達736件。目前高公局的規定是，物品沒捆緊致掉落國道，最高可罰款6千元，所載貨物如滲漏、飛散或散發惡臭等，可加重罰則至9千元。

(中時電子報)