影》開車突然「鬼遮眼」 他發勸世文：貨斗東西請綁緊

網友發出在國道上遇到掉落布遮住整片擋風玻璃的行車記錄器，呼籲「貨斗東西真的要綁緊」。(翻攝自爆料公社)

友善列印
中時電子報
網友發出在國道上遇到掉落布遮住整片擋風玻璃的行車記錄器，呼籲「貨斗東西真的要綁緊」。(翻攝自爆料公社)

國道常傳出貨車載貨沒綁緊，導致貨物墜落釀禍的意外。就有一名網友在臉書PO上一段影片，畫面中只見他開車行經國道時，竟突遭飛來的布遮住整片擋風玻璃，嚇得網友趕緊剎車。

原PO在社團《爆料公社》上貼出影片表示「奉勸各位職業跑的，貨斗東西真的要綁緊阿...」，影片顯示了原PO開車在國道內側車道上，前方小貨車卻突然掉落一塊大布，原PO前方的白色小客車剎車不及直接輾過大布，後大布又飛起並直接罩住原PO的擋風玻璃，所幸原PO反應迅速，趕緊踩住煞車才未釀禍。

PO文一出立即引起網友熱議，有網友就說「是想嚇死誰」、「這要心臟夠大顆!」、「希望國道警察能重罰」，更有網友笑稱「國防布完全沒有畫面」，但也有網友認為原PO車子與前車距離太近，表示｢跟車不要開太近」。

據了解，高公局先前就統計，國道散落物每年都有4萬多件，掉落物則有冰箱、電視、輪胎等，造成車禍的案例105年則高達736件。目前高公局的規定是，物品沒捆緊致掉落國道，最高可罰款6千元，所載貨物如滲漏、飛散或散發惡臭等，可加重罰則至9千元。

(中時電子報)

孫安佐送扺士檢 現場推擠記者被… 影》孫安佐返台心情好與友擊拳慶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。