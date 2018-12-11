英議員的抗議秀：突然拿走女王權杖 立即被逐出議會

工黨議員羅素-莫伊爾取走權杖，表示對脫歐草案無期限不表決表達抗議。(圖/衛報youtube、路透社)

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中時電子報

衛報(the guardian)報導，英國國會中央有支權杖，有了它，象徵國王(或女王)親臨國會，所有的議案才算數；相對的，沒有它，議會裡的議案就沒有王權的核准。

英國首相梅伊(heresa May)決定取消英國脫歐草案的表決，反對黨的工黨議員羅素-莫伊爾(Lloyd Russell-Moyle)為表示抗議，立即衝到會場中央，取走代表女王權威的權仗(Ceremonial mace)，之後他被逐出議會。

他突然進到場中的禁止區，把150公分長、10公斤的權杖抬起來時，會場一陣譁然，保守黨議員高喊「羞恥」、「驅逐出場」！

英國下議院議員羅素-莫伊爾拿走權杖表示抗議。

莫伊爾似乎不確定他的下一步要做什麼，他腳步停頓了一陣子，然後扛著權杖打算離開，國會議長貝勞(John Bercow)要求他把權杖放回去，他沒有照做，不過。不過其他的議員已出來阻止，他交出了權杖。

莫伊爾本來打算繼續在國會裡開會，但貝勞堅持他已違反議事規則必須離開，最終他被幾名議員的護送下，半強迫的遭到驅逐出場。

莫伊爾之後對記者說，他之所以取走權杖，是因為國會的機制已經不復存在了，所謂的王權權威也不存在了。

雖然英國的國會傳統可以追溯到13世紀，但國會裡的王權權杖是在17世紀之後才出現的，應該是查理二世國王(Charles II)所有。

作為王室權威的象徵，權杖每天是由皇宮仕衛帶到下議院，放在國會中間的長桌上。

歷史上，這把權杖曾經數次被做為議員作秀的道具，1976年，當時在野的保守黨與執政的工黨就國營造船廠的改革問題引發激辯，最終表決是以工黨多1票險勝，議員們站在椅子上揮紅旗唱紅歌，而敗方的保守黨影子工業部長邁可．海斯坦（Michael Heseltine）氣的奪走權杖回自己的座位揮舞，他立即被同黨議員指責表決輸了也不該失態，他隨後遭驅逐出場，第二天趕緊道歉。

(中時電子報)

文章來源：MP causes uproar in parliament by grabbing mace in Brexit protest

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