孫鵬陪子孫安佐回家 大哥大徐乃麟這樣說

2018年12月11日 22:21 中時 洪秀瑛

黃霈麒（左起）、吳皓昇、羅巧倫。（民視提供）

演員好友站台。（民視提供）

羅巧倫在民視八點檔《大時代》飾演反派角色玉華，今和好友黃霈麒投資800萬，在大稻埕古蹟打造的「Perfect Places玩美世界」餐廳開幕，大哥大徐乃麟及王彩樺、苗可麗、王瞳、梁佑南、唐治平、Junior、馬俊麟、吳皓昇、沈世朋夫婦、謝金晶等到場助陣，顯出常在戲裡演「壞女人」的她，生活中人緣不錯。

徐乃麟剛從加拿大返台，被問到孫安佐從美國回家，他說：「天下父母心，能平安回來當然很替他們開心，愛孩子是必然的，為人父母的，每個人有自己的教育方法，何為對錯？家務事別人怎麼論對錯？不管怎樣，事情都發生了，對別人來說都是很好的啟發。」

苗可麗的女兒是高二生，看到這樣的事件，心有戚戚焉，對孩子的教育也小心拿捏，王彩樺和狄鶯是姊妹淘，事件發生後，一直為孫家唸經祈福，她今說：「不敢打擾她，我等姊姊事情處裡完打給我。」

羅巧倫在《大時代》裡剛受孕，但她搞不清楚懷的是吳皓昇的種，還是在夜店一夜情留下的。她說自己在戲裡真是壞透了，為了搶家產不擇手段，「終於可以不演小三，結果這次演正宮還是顧人怨。」

羅巧倫說，她從小就幫家裡還債，還要半工半讀，打過各種工，洗碗、賣麵包都做過。常常打完工回家已是半夜，走在路上不忍悲從中來，不管還走在路上，蹲在地上就哭，引路人注目。沒想到拍《大時代》又把她這習慣引出來，「我進劇組50公斤，現在掉到42公斤，鎖骨都跑出來，壓力太大了」，王瞳心疼說：「那我幫妳洗碗好了。」

她幾年前到美甲美容店「Sister」做指甲，認識老闆黃霈麒，兩人成為好友，平常相聚品美食美酒，互訴人生事。羅巧倫說，當初兩人去找房東，房東驚訝問：「你們兩位小女生怎麼管理這百坪的大房子，還開餐廳？」接著發現羅巧倫正是《大時代》裡的玉華，原來她也是戲迷，一聊之下，房東被兩個女生的毅力打動，願意租給她們，開餐廳的理想終於可以達成。

(中時 )