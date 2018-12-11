傅斯年這張便條紙價28萬 藏大時代感動故事　

2018年12月11日 22:52 中時電子報 綜合報導

視學生如兒女的已故台大校長傅斯年。（戴忠仁提供）

捐贈自己大體給學生解剖的楊燕飛醫師。（戴忠仁提供）

主張國府遷台的張曉峰後來創辦文化大學。（戴忠仁提供）

資深主播戴忠仁經常出入許多拍賣會，既是去尋寶，也是去遇見感動，今天他就感動到血液沸騰。

戴忠仁說，他信手翻開台北沐春堂拍賣公司2018年12月拍賣會「寶島漫波」專場的拍賣目錄，看到其中一件拍品，是傅斯年致楊燕飛的短箋：「燕飛先生，惠呈，惠呈。友人張曉峰近患眼疾致乞吾兄費神細為一診 幸感 專頌 教祺 弟 傅斯年敬頌 十月十一日 台大醫院眼科主任楊燕飛教授 」。戴忠仁指出，這一張便牋上的三個人名字改變了許多人的人生。

大家都知道傅斯年曾是台大校長，為了保護學生，嗆聲當時的警總副總司令彭孟緝，若是學生流血，他不惜拼命！這些握有權力的軍人敬重傅校長是其來有自的。中央研究院院士屈萬里曾回憶：「傅校長想盡方法給他貧病的下屬弄錢；然而他卻為自己的生活而屢次賣他心愛的書。」

傅斯年為照顧患肺病的學生，特別指定幾間陽光充足，空氣流通的宿舍給他們住，並且多給伙食費，以便吃得營養些。傅斯年將學生視為己出，而不在意自己過得舒適與否。彭孟緝有一回去接傅斯年一起去赴宴，但他驚呆了，因為眼前這位台大校長穿的鞋是一隻黃一隻黑！

傅斯年約見一位文筆很好的學生時，發現這位深度近視的年輕人因為家貧而無法配眼鏡，結果在傅斯年猝逝後幾天，當時的衛生署長劉瑞恆到傅家，將一個東西交給傅太太，表示是傅斯年生前讓他在香港為那位學生配的眼鏡，並說傅斯年已經付過錢了。在傅斯年過逝後，其公子自美國寫信給媽媽：「…不要因為家境貧困，哭泣著向人乞憐。我們母子要以無比的勇氣，來承受這個重大的打擊…」。

另外，便箋上的楊燕飛出生台南，他不僅是當時台大醫院眼科主任，也是台大第一位台籍眼科醫生，他創設了眼科醫學會。楊燕飛注重身教大於言教，他曾告訴學生，「以前台大醫院的醫生都收紅包，我可以跟你們說，不收紅包的只有我楊燕飛一個。」

有一天，上解剖課時，推進來一具大體，教授說，這位大體老師很特別，因為他是台大退休教授，布一掀開是楊燕飛醫師！學生很是激動，因為楊燕飛真的履行他的承諾，身後將遺體捐給醫學院，做為解剖教學之用。楊燕飛的公子過世後也捐出了大體。

傅斯年請楊燕飛費心診治的病人張曉峰，他當時是考試院委員，之前是國民黨中央的秘書組主任，接手陳布雷(現任監委陳師孟的爺爺)的工作，他是蔣介石的重要幕僚。民國38年國府軍隊兵敗如山倒，原來國民黨內有撤往四川、西康的聲音，最後是蔣介石接受張曉峰的主張，東撤到台灣，利用海峽天險守住基地。後來國民黨的黨、政、軍、財、文全都渡海來台，張曉峰之後擔任教育部長，退休後創辦了今天大家知曉的文化大學，曉峰是他的字，外界熟悉的是他的姓名「張其昀」。

戴忠仁說，這張薄薄的便箋其實不只有文人的交情，更交織著知識份子的真情與時代的動盪。12月14日起，這件估價28萬的拍品在華山文創園區西一館公開展出。

(中時電子報)