莊記古早味冰店 銅板價燒仙草最美味

新市區莊記古早味冰店冬天主打燒仙草和圓仔湯，其中燒仙草用古早工法熬煮，而且可放入5種配料，一碗40元的燒仙草就能讓人吃得飽足。（李其樺攝）

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新市區莊記古早味冰店由老闆娘的公公起先推手推車上街叫賣刨冰，到如今後代創業開店，傳承超過60年。（李其樺攝）
莊記古早味冰店店內牆上貼滿台灣早年電影海報，充滿濃厚懷舊氣息。（李其樺攝）

新市區莊記古早味冰店販售古早味燒仙草，不僅可選配料超過10種，且銅板價一碗僅40元，實惠美味，每年冬天生意特別興隆，傳承一甲子的美味讓每個人都吃得到。

莊記古早味冰店位於新市區華興街上，也是新市夜市範圍，熱鬧的街道兩旁小吃林立，約10坪大小的店內牆上貼滿台灣早期電影海報，搭配店內暗紅色調，有股濃厚懷舊風味。

李老闆娘表示，莊記古早味冰店為夫家事業，最早在1947年公公推手推車上街賣刨冰，那時賣的種類沒有現在那麼多；直到5年前先生和小姑才在華興街頂下店面創業。

莊記古早味冰店除了賣刨冰、八寶冰、雪花冰、牛奶冰，還兼賣仙草凍、鍋燒意麵和厚片吐司，種類非常多樣。到了冬天則主打燒仙草和圓仔湯，其中燒仙草為每天熬煮製成，而且完全遵照古法製作，仙草香甜而不膩，而且店內無論冷熱飲，最多可以加入5種配料，一碗40元的燒仙草就可以讓人吃得飽足。

另外，莊記古早味冰店使用古早工法熬煮紅糖，而且還推出麵茶，也是冬天難得可以吃到的古早味熱飲。

莊記古早味冰店

地址：新市區華興街116號

電話：06-5990202

營業時間：每日上午11點到晚上10點，不定時公休

菜單：八寶冰、莊記招牌冰40元、雪花冰50~75元、燒仙草40元、招牌紅豆湯和圓仔湯皆40元。

(中時 )

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