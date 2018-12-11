市長選舉藍綠延長賽！中市立委補選 沈智慧PK王義川

2018年12月11日 23:21 中時 盧金足

前立委沈智慧代表國民黨參選立委補選，對手遇上交通局長王義川，將出現一場激戰。（盧金足攝）

台中市立委補選藍綠大對決！國民黨派出前立委沈智慧，民進黨明天預計將提名台中市府交通局長王義川參選，沈智慧宣示有信心接棒盧秀燕；王義川身為龍團隊成員，首度披掛上陣，輔選陣容和氣勢可期，志在為林佳龍扳回一城，兩軍對壘，61歲的沈智慧歲PK61年次的王義川，這一役有如市長選舉延長賽，誰都有不能輸的壓力。

台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選，盧秀燕選前4天辭去立委職務，市長一役順利勝選，成功入主台中市政府，她所留下的立委席次，將在明年1月27日舉行補選投票。

這場立委補選，也被視為市長一役的延長賽，國民黨想延續市長選舉大贏近21萬票的氣勢，趁勝追擊拿下立委補選戰果，民進黨在市長與市議員選舉重挫，這席立委補選化悲憤為力量，志在必得。

民進黨雖歷經敗選，但盼從立委補選力圖振作民進黨強調，「人選一定要貼近民意！」據了解，綠營明天周三由中央黨部訂出提出辦法，預計提名王義川出馬。

台中市長林佳龍落選，主打重大政績的交通建設，王義川專業及能力獲肯定，尤其林佳龍任內推動的山手線，在改朝換代後是否計畫生變，備受關注，軌道和捷運都是林佳龍心繫的重大建設，王義川前進立法院，身負交通重大建設重任。

沈智慧明天上午9點即將到台中市選委會登記，她以曾有6屆立委的資歷，強調進入立法院沒有蜜月期的即戰力。

王義川原對外界詢問是否參選，都以沒有說過要參選回應，綠營評估沈智慧參選，年齡和專業資歷，王義川值得一搏，以王義川在台中市的交通規畫及專業能力，決定首度參選從立委補選起跑，這場藍綠大對決，「智義」開戰，在市長和市議員選舉之後，是否會出現鐘擺效應，藍綠陣營上緊發條，立委補選再掀戰火。

(中時 )