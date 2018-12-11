孟晚舟事件時機敏感 傳陸報復逮捕前加拿大外交官

2018年12月11日 23:07 中時電子報 盧伯華

據「國際危機組織」(International Crisis Group)表示，該組織的東北亞資深顧問、加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)傳出遭中國大陸當局拘留。針對此事，北京公安局未回應媒體詢問，加拿大駐北京大使館亦拒絕評論。外界認為這可能是北京為報復加拿大逮捕華為副董事長孟晚舟而為。

《路透》報導說，國際危機組織11日發出聲明表示，該組織正嘗試獲得康明凱的狀況，並期望他能盡快獲釋。報導中沒有提到康明凱被拘留的地點與原因，但中共官方與加拿大使館皆未就此發表評論。

報導指出，目前還不清楚此事是否與華為公司副董事長孟晚舟日前遭加國逮捕有關，但商業界已開始擔心北京可能對外商進行報復行動。而正在孟晚舟被捕並受審時刻，此一消息將動中加兩國外交上的敏感神經。

康明凱曾在香港及中國擔任加拿大領使館外交官，平常從事中國外交、國防等方面的研究，2017年2月擔任國際危機組織的東北亞資深顧問。

國際危機組織是1995年由當時世界銀行的副總裁馬克．馬洛布朗(Mark Malloch-Brown)與前美國外交官莫頓阿布拉莫維茨(Morton I. Abramowitz )及紐約市立大學共同成立，為獨立的國際與外交問題智庫，成立之初是為解決1995年的車臣衝突，其後則以預防國際社會發生導致傷亡的衝突為職志。

該組織主席兼執行長為羅勃．馬利(Robert Malley)，現任英國的歐洲聯盟委員會對外事務委員、前香港總督彭定康與前美國駐聯合國代表托馬斯．皮克林(Thomas Pickering)為該組織委員。

(中時電子報)