孟晚舟事件時機敏感 傳陸報復逮捕前加拿大外交官

前加拿大外交官康明凱傳出遭北京逮捕，圖為他目前任職的國際危機組織官方網頁上的個人檔案。（圖／國際危機組織）

友善列印
中時電子報

據「國際危機組織」(International Crisis Group)表示，該組織的東北亞資深顧問、加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)傳出遭中國大陸當局拘留。針對此事，北京公安局未回應媒體詢問，加拿大駐北京大使館亦拒絕評論。外界認為這可能是北京為報復加拿大逮捕華為副董事長孟晚舟而為。

《路透》報導說，國際危機組織11日發出聲明表示，該組織正嘗試獲得康明凱的狀況，並期望他能盡快獲釋。報導中沒有提到康明凱被拘留的地點與原因，但中共官方與加拿大使館皆未就此發表評論。

港特首破例澄清：孟晚舟任何時候只持一本特區護照

報導指出，目前還不清楚此事是否與華為公司副董事長孟晚舟日前遭加國逮捕有關，但商業界已開始擔心北京可能對外商進行報復行動。而正在孟晚舟被捕並受審時刻，此一消息將動中加兩國外交上的敏感神經。

康明凱曾在香港及中國擔任加拿大領使館外交官，平常從事中國外交、國防等方面的研究，2017年2月擔任國際危機組織的東北亞資深顧問。

國際危機組織是1995年由當時世界銀行的副總裁馬克．馬洛布朗(Mark Malloch-Brown)與前美國外交官莫頓阿布拉莫維茨(Morton I. Abramowitz )及紐約市立大學共同成立，為獨立的國際與外交問題智庫，成立之初是為解決1995年的車臣衝突，其後則以預防國際社會發生導致傷亡的衝突為職志。

該組織主席兼執行長為羅勃．馬利(Robert Malley)，現任英國的歐洲聯盟委員會對外事務委員、前香港總督彭定康與前美國駐聯合國代表托馬斯．皮克林(Thomas Pickering)為該組織委員。

(中時電子報)

提出「大一中架構下的新九二」？…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。