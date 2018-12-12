天外飛來美國遺產？警點破真相男子恍然大悟

高雄市三民二警分局警員與銀行行員識破騙術，阻止李姓男子（右）匯款給騙徒。（林瑞益翻攝）

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旺報
林瑞益

高雄市近來接連發生詐騙案，包含37歲李姓男子差點匯款3700美金（約新台幣11.41萬元）給騙徒，以及另一騙徒謊稱扣押女兒，要求蘇姓婦女付款90萬元。

高雄市三民第二警分局說，鼎金派出所日前接獲京城銀行高雄分行來電，表示有名男子欲匯款美金3700元，因匯款金額較大，經過經襄理及經辦行員詢問其原因後，驚覺有異，通報警方協助攔阻。

李姓男子告訴警員，因為收到1封自稱美國律師的電子郵件，指他在美國的親友過世，有1筆遺產可以讓他繼承，但需要先行透過匯款3700元美金至指定帳戶，才能進一步辦理後續遺產繼承相關手續。

李男雖半信半疑，但仍至銀行欲匯錢至對方指定帳戶。經警方不斷耐心詢問，李男才透露在美國有1個多年未曾聯絡的乾哥哥，李男認為可能是乾哥哥過世後留下財產給他。

警方告訴李男，天下沒有白吃的午餐，遺產繼承有相關的法律規定，若無血緣關係，不可能付完手續費就得到遺產，請他三思，切勿受騙上當。經過警方勸說，李男才恍然大悟，並感謝警方提醒。

另外，左營分局啟文派出所警員10日阻止67歲蘇姓婦女匯款給騙徒。騙徒指她的女兒幫朋友擔保新台幣90萬元，因債主吳女落跑，所以拘禁女兒。警方告訴到派出所求助的蘇女這是慣用騙術，阻止騙局。

(旺報 )

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