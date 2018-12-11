俄國核武力量進入美國後院 Tu-160戰略轟炸機派駐委內瑞拉

Tu-160極速可達2馬赫，是目前速度最快的大型轟炸機。(圖/RT)

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中時電子報

就在美俄關係緊張之際，俄國派出2架Tu-160「白天鵝」戰略轟炸機前往委內瑞拉，勢必使美俄的對立情勢更為升高。

軍事網(military.com)報導，俄羅斯國防部周一表示，在經歷長達1萬公里的飛行之後，Tu-160轟炸機平安地降落在委內瑞拉首都卡拉卡斯的邁克蒂亞機場(Maiquetia airport )，除Tu-160以外，還有一架重型運輸機An-124、Il-62客機一同抵達。新聞稿沒有說明轟炸機是否攜帶任何武器，也沒有說將留在委內瑞拉多久。

Tu-160 military aircraft launches cruise missiles against terrorists in Syria
Tu-160採可變翼設計，能在高速與低速之間切換。(圖/vehicleswallpapers)
與Tu-160一同前往委內瑞拉的An-124運輸機，這是運量最大的運輸機之一。(圖/vehicleswallpapers)

Tu-160白天鵝(北約稱為海盜旗式Blackjack)是俄國空軍最強大的超音速噴射轟炸機，它的外型類似美國的B-1槍騎兵，但體積大的多。白天鵝能夠攜帶射程5500公里的常規或核彈頭巡航飛彈，它的第一次實戰是俄羅斯在敘利亞的戰役，在戰鬥中首次發射了傳統彈頭的Kh-101巡航飛彈，痛擊IS陣地。

報導稱，部署轟炸機是委內瑞拉總統馬杜羅上周訪問莫斯科之後進行的，談成了政治和經濟援助。委內瑞拉遇到史上最嚴重的經濟困難，一直都有傳聞指出，政變或是革命很可能隨時發生。

在如此慘淡的局勢，俄羅斯成了委內瑞拉最重要的政治盟友，相同的，俄羅斯與美國和歐盟的關係也很惡劣，因此俄、委結成戰略同盟就可以理解。

委內瑞拉位在南美洲的北部，與美國南部的距離大約4000公里，廣義上也算是「美國的後院」，要是俄國戰略轟炸機長期部署委內瑞拉，必會對美國造成戰略壓迫，不久後應該就會看到美國的回應。

(中時電子報)

文章來源：Russia Sends 2 Nuclear-Capable Bombers to Venezuela

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