人生第一張當選證書竟有這名字 游淑慧大呼：不甘願

2018年12月12日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

九合一選舉合併10項公投投票，因選務混亂造成多項爭議，中選會主委陳英鈐被迫請辭。但昨天中選會發出九合一選舉當選證書，落款人仍是已去職前主委「陳英鈐」三個字。對此，國民黨台北市議員當選人游淑慧直呼：「我不甘願～我不甘願～我不甘願～」。

游淑慧在臉書po出當選證書，但心情憤憤不平表示：「可以報遺失補發嗎？人生第一張當選證書，一定得跟陳英鈐一輩子嗎？我不甘願～我不甘願～我不甘願～」，完成不遮掩對中選會主委陳英鈐厭惡之意。

九合一大選投票日亂象叢生，除要選出直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表等九項公職外，還有10個公投案合拼舉辦投票。因動線規劃失當，有人完成投票竟需時近2小時，導致多處投開票所出現排隊人龍，更有開票與投票同步進行、開票到半夜的情形發生，中選會成為眾失之的。陳英鈐事前預演不足、事情發生又神隱不處理，事後更發出聲明強調10項公投對各縣市選委會是「不可能的任務」。最後，陳英鈐顢頇、卸責惹怒藍綠各陣營才向行政院長賴清德請辭，並已獲准。

對游淑慧不滿當選證書落款人仍是陳英鈐，網友留言表示：「難為您了」、「沒關係啦！下屆就不是他啦」、「人生總有遺憾」、「現在補發，換代理主委陳朝建的，您要嗎？」。

(中時電子報)