人生第一張當選證書竟有這名字 游淑慧大呼：不甘願

對當選證書落款人仍是已去職前主委陳英鈐，新科市議員游淑慧大表不滿。(圖/擷自游淑慧臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

九合一選舉合併10項公投投票，因選務混亂造成多項爭議，中選會主委陳英鈐被迫請辭。但昨天中選會發出九合一選舉當選證書，落款人仍是已去職前主委「陳英鈐」三個字。對此，國民黨台北市議員當選人游淑慧直呼：「我不甘願～我不甘願～我不甘願～」。

游淑慧在臉書po出當選證書，但心情憤憤不平表示：「可以報遺失補發嗎？人生第一張當選證書，一定得跟陳英鈐一輩子嗎？我不甘願～我不甘願～我不甘願～」，完成不遮掩對中選會主委陳英鈐厭惡之意。

九合一大選投票日亂象叢生，除要選出直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表等九項公職外，還有10個公投案合拼舉辦投票。因動線規劃失當，有人完成投票竟需時近2小時，導致多處投開票所出現排隊人龍，更有開票與投票同步進行、開票到半夜的情形發生，中選會成為眾失之的。陳英鈐事前預演不足、事情發生又神隱不處理，事後更發出聲明強調10項公投對各縣市選委會是「不可能的任務」。最後，陳英鈐顢頇、卸責惹怒藍綠各陣營才向行政院長賴清德請辭，並已獲准。

對游淑慧不滿當選證書落款人仍是陳英鈐，網友留言表示：「難為您了」、「沒關係啦！下屆就不是他啦」、「人生總有遺憾」、「現在補發，換代理主委陳朝建的，您要嗎？」。

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

林佳龍臉書PO文：無參選黨主席意… 鄭文燦批評吳寶春 網友翻出鄭曾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。