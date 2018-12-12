陳文茜挺吳寶春遭網逼問矮化台灣？一句話回應讚爆

陳文茜。(本報系資料照)

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中時電子報

陳文茜一句話回應網友質疑。(取自文茜的世界周報臉書)

知名麵包師吳寶春近日至上海展店，因為被質疑是台獨，他日前發表聲明強調「身為中國人，是我的驕傲」，力挺九二共識，未料掀起政治風暴。中天《文茜的世界周報》主持人陳文茜，昨(11日)在臉書透露於台中高鐵站，遇到吳寶春麵包店，特地買了4袋力挺吳寶春，不過她也遭網友留言質疑：「所以您也認為應該矮化台灣？」

陳文茜昨日結束亞洲大學《文茜講堂》工作，回程至高鐵台中站，經過吳寶春麵包店，特地用行動支持吳寶春，「大伙知曉他捲入兩岸表態風波，想到他自小貧苦，小學都沒有錢可以讀到畢業，11歳就到台北蝸鐵皮屋當學徒，一路努力至今，年年帶著後輩代表台灣參加歐洲麵包大賽，每個人皆買一袋，支持吳寶春。我買了四袋！」

陳文茜暖心力挺吳寶春的舉動，有網友贊同留言「我今天也買了」、「謝謝妳的行動支持」、「實在不需什麼都泛政治化，他就是個很令人欽佩的麵包師傅，努力在自己的專業上讓台灣被看見。不懂為何任何議題只要扯上兩岸關係就沒完沒了」，但也有人質疑：「沒有想到文茜姐竟然支持吳寶春的言論。想賺錢沒錯，甚至可以用點手段避重就輕，但他大喇喇的矮化台灣，是我們無法低頭接受的點。所以您也認為應該矮化台灣？」

只見陳文茜就親自留言回應該網友的質疑，「他只是個賣麵包的，賣不了台胞。」短短一句話吸引262位網友按讚支持，讚數仍不斷上升中，還有網友激讚陳文茜「本日最『台』肯」！

(中時電子報)

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