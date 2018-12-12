步戰電子化 共軍推首款單兵戰救訓練智能腕錶

2018年12月12日 00:10 中時電子報 盧伯華

中共解放軍在大力發展國防武力時，也極力將近年來飛快發展的電子資訊工業成果應用在武器裝備中，除了一般較常見的空軍、海軍的大型武器上，現在連陸軍步兵的裝備電子訊息化都有長足進步。最近共軍公布了首款「單兵戰救訓練智能腕錶」，運用物聯網、人工智能、北斗定位等技術，可以上報傷情、標繪戰術戰救態勢、引導火線搜救，甚至可以召喚友軍火力掩護。

據《解放軍報》記者部的微信公號指出，中共解放軍首款「單兵戰救訓練智能腕錶」具備有單兵標識驗證、作戰統一授時、北斗衛星定位、自組網等多種功能， 包括通信、電子羅盤、語音指令作業、語音轉換播報、人體脈率監測、人體動靜監視、語音智能呼救、火線傷情上報、傷員搜尋標定、室內傷員定位、戰救態勢顯示、戰地心理疏導以及數據一鍵銷毀、遙控銷毀等，為中共海軍第905醫院全軍遠程醫學信息技術研究所研製。

報導表示，實施訊息化的戰救保障，是戰時衛勤保障研究的重點。此款新研製的智能腕錶成功整合人工智慧、電子地圖、物聯網、戰傷模型、移動通信等新技術於一身，構建了作戰搜救與指控平台間信息傳輸鏈路，實現戰場部隊搜救系統與作戰指揮信息系統信息共享。

單兵戰救訓練智能腕錶具有衛星定位與電子地圖功能。（圖／解放軍報）

而當衛星定位失效時，作戰單兵仍可利用智能腕錶目標繪定功能，對自身位置和當前所發現的傷員進行快速精確標繪上報，除可及時引導火線搜救行動外，亦可召喚火力掩護。如同一個小型的「移動指揮所」，讓戰場更加透明，讓官兵更加「耳聰目明」。

(中時電子報)