時代周刊年度人物 「真相守護者」上榜

2018年12月12日 01:35 中時 孫昌國

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美國《時代》周刊2018年度人物出爐。出乎預料的是，這次選出的年度人物的主是在土耳其被殺害的沙烏地阿拉伯記者卡舒吉及多名被囚的新聞「真相守護者」。而且和過往不同，這次周刊有4個版本，分別為早前遇害的沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）、報道羅興亞難民而被囚的緬甸籍路透社記者瓦倫 和覺梭烏 、菲律賓新聞網站行政總裁瑞沙，以及遭受槍擊的美國首都憲報《Capital Gazette》職員。

美國總統特朗普以及通俄門特別檢察官米勒，則位列本年度風雲人物的第二及第三名。

「真相守護者」包括沙特異見記者卡舒吉，以及6月遭到槍擊的美國馬里蘭州首府安納波利斯的《首都新聞報》編輯部及5名遇難記者等。這也是《時代周刊》史上第一次選出已經死亡的人登上年度風雲人物。《時代》周刊表示，這些新聞人為無數人作發言，向當權者抗爭，對過去一年的全球及新聞有深遠影響。

卡舒吉為《華盛頓郵報》撰寫專欄，與沙烏地阿拉伯政府持有不同政見，於10月進入沙國駐伊斯坦布爾領事館後，一直下落不明。沙烏地當局於10月底承認卡舒吉已死於謀殺，上月中對下令及殺死卡舒吉的5人判處死刑，但外界一直質疑沙地王儲穆罕默德才是主謀。瓦倫及覺梭烏跟進緬甸羅興亞人危機時，遭緬甸當局拘捕及扣押，早前遭裁定違反國家機密法，各被重判7年監禁。

《時代》早前已公布讀者投票結果，韓國男團BTS得票最多。

(中時 )