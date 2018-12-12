竹田國小推廣閱讀新招數　「攀樹架繩」挑戰自己好好玩

2018年12月12日 01:35 中時 謝佳潾

竹田國小推廣閱讀有新招，在校內搭起攀樹架繩，讓小朋友體驗書中所描述的「挑戰自己」。（謝佳潾攝）

竹田國小推廣閱讀有新招，在校內搭起攀樹架繩，讓小朋友體驗書中所描述的「挑戰自己」。（謝佳潾攝）

竹田國小推廣閱讀有新招，在校內搭起攀樹架繩，讓小朋友體驗書中所描述的「挑戰自己」。（謝佳潾攝）

閱讀使人成長，全台各國中小無不積極「設法」推閱讀，當中，竹田國小別出心裁，直接在校內搭起攀樹架繩，讓小朋友親身體驗書中所描述的「挑戰自己」；校長謝俊明指出，盼小朋友能從繪本閱讀出發，探究內心深處的恐懼，進而掌握自己的勇氣，面對生命中的挑戰。

謝俊明說，攀樹架繩的體驗發想，是出自繪本《魔奇魔奇樹》，書中有一句話是這麼說的，「人，只要有一顆善良的心，遇到事情時，就會勇往直前」，寫得很好但好像有那麼點抽象，因此，為讓小朋友能切身體會，便與美和科技大學合作，在校園2棵大樹搭起攀樹架繩，讓學生實際體驗。

「加油！加油！」學生得知要在校園攀樹架繩後，興奮不已，馬上倆倆分組準備挑戰，而在下方等待同伴達陣的神隊友，無不奮力地為對方加油打氣，同時也不忘要對方注意安全。老師看見學生分工合作地如此融洽，突感欣慰地說，閱讀所延伸出的互動，真的令人驚豔。

謝俊明指出，攀樹這件事，除能從閱讀延伸出來外，更能發展成一整套課程，如能結合生態環境保護、繪本閱讀、體適能等課程，教育真的可以很不一樣！

「樹好像長得不一樣了！」謝同學從樹上攀到樹下後，她彷彿發現新大陸般，她新奇地說，原來在不同的高度看大樹，它會有不一樣的面貌，這個書本沒有講，但是她學到了。

(中時 )