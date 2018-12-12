他爆吳寶春辱烘焙師開22k底薪「不配稱國寶」 遭網罵翻

環保署前副署長詹順貴在臉書批評吳寶春開底薪羞辱麵包師傅，網友戰翻 (圖／本報資料照)

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中時電子報
詹順貴臉書批評吳寶春，引來網友批評「顏色錯了所以不是國寶？」 (圖／翻攝自臉書)

吳寶春麵包店即將進軍上海，登陸前夕在臉書上支持九二共識，並喊出中國台灣引爆爭議，環保署前副署長詹順貴11日在臉書翻出吳寶春徵才資料，痛批吳寶春開22k根本是污辱烘焙師，根本不配稱國寶、台灣之光，對此網友在底下戰翻，有人痛批詹順貴趁機炒作事件。

詹順貴在臉書PO文，表示吳寶春去中國展店，做出取捨是他的自由，但吳寶春把得獎麵包賣到3、400元的同時，應徵麵包師傅的薪水卻僅是底薪的22K外加餐費津貼2k與全勤獎金800元。

詹順貴說每日上班8.5小時、午餐0.5小時，每日需加班1~2小時，因此經常性薪資約26~28K，痛批這個薪水幾近羞辱烘焙師。詹順貴嗆「這樣苛刻員工的企業，配得上國寶、台灣之光的稱號嗎」。

底下網友分兩派戰翻，但許多人批評詹順貴根本就是藉機炒作意識形態，問說為何不再事件爆發前揭露，還有人說台灣之光、國寶都是媒體封的，吳寶春本人根本沒這麼說過，哪有配不配得上的問題，更有網友怒嗆詹順貴「也許你說的是事實，但如果他今天喊台獨，你們是不是繼續無視、當他國寶，這就是大家討厭你們這些只有藍綠之人的原因」、「顏色錯了才被你罵」。

(中時電子報)

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