給你滿滿的紅藜！屏東原鄉紅藜開發數十種商品

2018年12月12日 07:08 中時 潘建志

屏東縣原住民特色農業推動協會推動紅藜有成，已和多家食品公司共同開發紅藜產品，並在電商通路上行銷，打開屏東紅藜知名度。（潘建志攝）

近年來掀起一股紅藜養生潮，屏東縣原住民特色農業推動協會2年前成立，整合原鄉紅藜農，契作銷售並和食品廠合作開發產品，縣府也提供空間及設備，讓紅藜產業發展更穩健。未來協會將成立公司、開餐廳，打開屏東紅藜知名度。

紅藜是排灣族與魯凱族的傳統作物，因營養價值高近年來爆紅。為了推廣傳統作物，屏東紅藜農組成協會，成立銷售平台避免盤商剝削，並和廠商合作契作及研發相關商品，目前已有近200名農民加入，每季可產出10公噸以上的紅藜。

不過台灣淺碟型經濟模式，今年初紅藜面臨量產來最大危機，價格直直落。協會理事長胡青娥表示，今年紅藜面臨產銷失衡及豪雨問題，所幸在中央及地方機關的協助下才度過難關。為了提高產值，目前已和廠商合作研發出數十種紅藜商品。

例如和義美食品研發的紅藜茶包、台灣菸酒公司的紅藜啤酒、統欣生技的紅藜椒麻快煮麵、三點一刻的紅藜大地五榖王等，都很受歡迎。另外結合中華郵政的郵政商城，在電商通路上擴大行銷。

縣府也提供紅藜故事館和工作坊的空間及設備，讓紅藜產業得以扎根。未來協會將創立公司並開設餐廳，採多角化經營，讓「屏東原鄉紅藜」行銷到全世界。

(中時 )