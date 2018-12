空汙是全球人類窒息性危機！多喝水是關鍵

2018年12月12日 03:13 中時電子報 林宜靜 /整理報導 /整理報導

台灣空汙日益嚴重,世衛組織警告,空污是全球人類窒息性危機!新式空污指標「AQI」上路後,整合細懸浮微粒(PM2.5)、臭氧8小時移動平均,讓空氣品質判別更精細。資深藥師曾建凱提醒,空氣污染有造成老化的風險。身處空污環境,又想活得健康又美麗,不妨參考專家意見,對抗老化、空汙,可做好4大防範,如多喝水、做好隔離與清潔等,從內外條理都能護健康!

空汙不只是在台灣,在全球也造成危機!世界衛生組織(WHO)就曾示警,現在的空氣品質不佳,即使僅是普通的規律呼吸動作,就可能導致每年 700 萬人死亡的可能,有恐對全球數十億人口造成嚴重危害。要如何防範空汙呢?以下4點可注意。

1、做好隔離與清潔

出門前先塗抹臉部防曬、隔離產品,幫臉蛋做基本防護,不讓臉部直接曝露在污濁的空氣與紫外線中,防曬之餘亦要做好卸妝與清潔,避免造成毛孔堵塞,臉上容易冒出痘痘。

2、吃對營養素

十八世紀法國作家薩瓦蘭說:「you are what you eat」,提醒大家要重視吃下肚的食物。希望補充抗老營養素,不妨多吃些富含維生素B、C、茄紅素、胡蘿蔔素、卵磷脂、ω-3脂肪酸的食物,像有機蛋、綠色蔬菜、藍莓、大蒜、豆漿、紅蘿蔔、番茄、海參、堅果、深海魚、綠藻...等,都很受青睞。現今有不少國人學習日本人吃綠藻產品,希望能維持健康與年輕。

3、多喝水

補充足夠水份可幫助稀釋體內毒素,建議每天補充1500-2000cc水份,但最多不要超過3500cc,過量喝水有造成水中毒的風險。

4、留意空氣品質指標

出門前可至環境保護署網站查詢空氣品質指標,如空氣品質不佳,出門時不妨戴上口罩,儘量穿長袖,適度隔離髒空氣。

中醫師袁國山則表示,空污加上濕氣也很容易造成鼻子過敏,流鼻水、打噴嚏、鼻塞嚴重時,連呼吸都不舒適,很多人誤以為是感冒卻治不好,求診中醫才知道是鼻子過敏,他建議空氣品質不良時走在路上要戴口罩,多休息、多喝水,搭配回家服用中藥,半個月內就能改善。

(中時電子報)