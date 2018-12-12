移民署長楊家駿 遭爆假公濟私爽遊南台灣

移民署長楊家駿，遭踢爆假公濟私爽遊南台灣。（本報資料照片）

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楊家駿帶妻子坐公務車，被質疑公器私用恐涉貪瀆。（陳鴻偉翻攝）
楊家駿被踢爆，3天2夜真正公務行程只有3小時。（陳鴻偉翻攝）
楊家駿稱妻子外語能力很好，可以拉進新移民距離才帶她一起考查。（陳鴻偉翻攝）

移民署長楊家駿12日遭媒體踢爆，稱他以「公務視察」為由，帶著妻子搭公務車到處吃喝玩樂，還要同仁當免費司機、導遊跟搬運工，楊家駿第一時間回應「太太的外語能力好，可與新移民溝通拉進距離。」但據悉此事涉及貪瀆，內政部不排除閃電止血，最快今天就對楊進行人事調整，拉下他的署長一職。

據《鏡周刊》報導，楊家駿11月9日以公務考查為名，帶妻子先搭高鐵至嘉義，接著開始連續3天2夜的爽遊行程，過程實際有關移民工作事務的行程，只有3小時不到，其他都是吃吃喝喝，包括參觀「電競錦標賽」、台南「水晶教堂」、「林百貨」，享用無菜單料理和入住「只需」1800元五星級的「桂田酒店」。

過程中楊的部屬全程陪同，但必需充當司機、導遊、搬運工和攝影師，而且楊類似的「公務考查」不只1次，今年10月他也曾經前往高雄，到五星級飯店吃飯、夜宿五星級墾丁福華飯店，後來又到佳樂水、鵝鑾鼻，再度進行與移民事務完全無關的「考查」。

此外今年2月大年初三，楊原本排定到高雄機場「視察慰勉」同仁，但卻臨時接受香港商人招待，搭他的私人專機飛到高雄，接著專車前往高雄港，並在商人的豪華遊艇上晚宴，過程都沒有告知同事，讓他們在機場苦等一整天，楊一直到晚上8點才現身，繞了一圈發紅包後，1個多小時後，就再度坐上富商的專機回台北，官架十足又接受可疑招待，讓在場的同仁怨聲載道。

對於種種指控，楊家駿初步對外表示，他今年出差21次，6次有帶妻子，妻子外語能力很好，可與新移民溝通，至於香港富商專機，是因為當天下飛機後還沒進管制區，就被對方專車接走，所以第一時間沒進行慰勤，但對為何妻子可坐公務車，以及撇下同事，接受富商招待沒多解釋，楊只強調自己希望翻轉移民署文化，但有同仁不習慣，他這麼做都是為了移民署好。

楊雖說得振振有詞，但據了解，楊帶妻子出遊，包括坐公務車、用餐，楊妻是否確實自費？同仁充當司機、導遊，楊妻也有利用，加班費又如何支付？由於涉及貪污，據了解經爆料後，內政部對此事相當重視，對楊的懲處調動也可能在12日發布。

(中時 )

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