楊家駿「已讀不回」誤公事 部屬批楊「好囂張」

2018年12月12日 07:29 中時 陳鴻偉

移民署員工表示，楊經常已讀不回，造成公務延宕。（翻攝移民署官網）

移民署長楊家駿就任1年多來爭議不斷，最嚴重的就是做事拖泥帶水，不管事情輕重與否，一定要到最後一刻才回覆，造成移民署許多公務廢弛延誤，部屬苦不堪言，後來有人乾脆不等他裁示就直接先進行，不禁苦笑：「被罵再說啦！」

1名移民署員工私下表示，楊跟部屬講話經常不正眼看人，或是別人在報告事情時，他卻跑去泡茶、看手機，有時又會莫名其妙抓狂罵人，不少人暗罵他是「囂張」、「瘋狗」、「整人專家」，說他是歷任最誇張的署長。

楊的拖泥帶水時有所聞，有內部員工爆料，例如有某個座談會要進行，相關的場地佈置、規劃，公關公司1個月前就已將書面資料交給移民署，但轉送楊家駿後，這個公文就石沉大海，完全沒有任何批示，一直到會議3天前，廠商也焦急打來催促，承辦人實在等不下去，就要廠商直接先做，到時出事再說，類似的事件至少10幾次。

員工表示上面的事還算小事，去年8月，偷民進黨黨部的韓國大盜趙準基，因桃園機場境管柵欄較低，趁隙翻過非法入境，案件發生後，移民署國境大隊向機場公司爭取預算，打算加高柵欄，對方也同意出錢，國境大隊認為進展順利，但向楊家駿告知時，卻換來一頓痛罵。

楊官腔官調指稱：「不用好好規劃嗎？」、「你們有這麼急嗎？」，下面被罵得一頭霧水，不了了之，柵欄增高案一拖就是1年多，導致今年7月，大陸籍柯姓男子也翻過柵欄，非法入境探視女友，再度重創移民署形象。

據了解，楊家駿延誤公文，有時一拖就是3個月甚至半年，常有公文拖到過期，下屬無可耐何，只好重簽1份請他批示，1名移民署員工說，「1年多來，大家就被他這樣拖著走。」、「很多事都不能推行，只好先斬後奏。」

知情者爆料，移民署所有的公文都有案號，但這1年多來，至少50份公文下落不明，都是送進署長室就沒了下文，員工私下推測，就是因楊遲遲不批，最後過期只好偷偷「消失」，有承辦人只能就同一件事，重新起新案號公文，再送去給楊重批，「公務延宕到這個程度，移民署做事能多有效率？」

此外，楊講話通常不會正眼看人，開會常可見同仁報告事情，他卻偏過頭去看手機，或突然站起來，走到飲水機旁去沖葉水，讓報告的同事尷尬不已。

楊遇問題，不喜歡直接給答案，例如曾有下屬請示：「某事該如何處理？是否擬新聞稿回應？」他便斜眼表示：「什麼叫該如何處理？什麼叫該如何回應？」讓承辦人僵在現場不知如何是好，私下罵他「愛整人」、「瘋狗」，甚至有移民署員工因此得憂鬱症，必需就診服藥。

(中時 )