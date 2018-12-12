楊家駿執掌移民署1年半 出包一籮筐！

2018年12月12日 08:48 中時 陳鴻偉

韓籍大盜趙準基曾從桃園機場落跑。（陳鴻偉翻攝）

大陸籍何姓富二代，為見女友一面，也從容從桃機跨越查驗櫃台。（本報資料照片）

移民署出包不斷，越南籍女子9月又從高雄航空站逃跑。（本報資料照片）

被爆假公濟私的移民署長楊家駿，去年7月接掌移民署以來，頻頻發生外國旅客翻牆、落跑的出包疏失，甚至巴拉圭官員性騷擾正妹移民官，他竟對外解釋是「不熟國際禮儀」，結果被巴國移民局打臉，將性騷官員解職懲處，被批評是喪權媚外，種種負面新聞層出不窮，移民署上下離心離德，但楊依然自我感覺良好，認為他是在創造、翻轉新的移民署文化，卻被少數同仁誤解。

2017年8月，韓籍國際慣竊趙準基從日本遣返回台，他看準機會翻越桃機查驗櫃台，脫逃後11個小時，移民署才發佈境管，事後對外宣稱會加強防護裝置，但設備更換計畫推出時，楊家駿卻當時大罵部屬「草率！」、「都不用再研究嗎？」結果就這樣擱置1年多，才又發生大陸富少落跑事件。

2018年7月，23歲大陸籍柯姓男子，原本從廈門飛往美國洛杉磯，但在桃園機場轉機時，他記掛生病的台灣女友，竟然趁查驗人員不注意，跨過櫃台成功落跑，移民署當時還以為是旅客太多，誤觸警鈴，再度遭外界抨擊「國境不設防」。

兩個月後，又有1名越南女子從胡志明市入境台南，被發現持偽造護照拒絕入境，原本轉送高雄空站準備調查，但該女利用移置過夜的空檔落跑，衝出機場搭計程車離去，媒體事後追問移民署為何連續3次出包，是否防護措施出現漏洞，但移民署當時卻答非所問，不論外界如何質疑，竟然用「偵查不公開」搪塞帶過。

巴拉圭性騷擾女翻譯官，也是在楊家駿主政下才發生的醜聞，知情者不諱言，鑑於過去與南美洲、非洲一些外交官員的互動，他們派選翻譯通常會找男性，但楊堅持己見，欽點年輕的女移民官幫忙，案件發生後還自我矮化，說女移民官「誤解對方熱情的國際禮儀」，荒腔走版的說辭當時引發無數批評。

(中時 )