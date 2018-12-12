傻眼！楊家駿找同事當免費隨從 竟送過期茶葉當「回禮」

2018年12月12日 08:33 中時 陳鴻偉

楊家駿指責部屬沒裝西裝就接待部長，沒有注重服儀。（陳鴻偉翻攝）

楊自己接待長官時，卻隨興穿著沒紮進褲子的花襯衫，被抨擊是講別人很會。（陳鴻偉翻攝）

移民署家楊家駿被爆11月時帶著妻假公務，真旅遊，移民署南部同仁全程作陪，充當司機、導遊、搬運工…楊的妻子可能覺得不好意思，離開時送了1罐茶葉給這些同仁，向他們表達感謝，但楊離去後，大家卻發現茶葉已過期1年，當成笑話四處流傳。

移民署官員私下說，楊家駿喜怒不定，更常玩兩套標準，像有1次同仁接待內政部長徐國勇，並拍照片向他報告，楊當時冷回：「既然代表本署接收耜長巡視，就應注意服儀！」原來當時其中1名接待人員，只穿著移民署背心，沒有穿著西裝，就被楊拿來借提發揮指責一番。

但過了幾天，內政部次長花敬群、國發會主委陳美伶前往視查移民署新廳舍時，說人「不重服儀」的楊，卻穿著沒紮進褲子的花襯衫，捲起袖子，一派輕鬆地迎接「長官」，兩張對比照片一出，立刻引發部屬瘋傳，諷刺楊：「講別人最會，自己又如何？」

有移民署官員直言，楊的管理方式反反覆覆，一日數變，有時又愛裝高深，已讀不回，「在他下面做事，就是每天煎熬、猜測。」而且更常看到他頤指氣使，毫無尊重，很多同事想到要跟他匯報都很頭痛，不知會被痛罵，還是石沉大海沒下文，1年多下來，移民署很多工作都沒法正常的運行。

(中時 )