入冬最強冷空氣到！北部下探14度！北部、東部大雨特報

2018年12月12日 04:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

變天了！今（12日）受東北季風增強影響，據中央氣象局預估，這波冷空氣接近大陸冷氣團等級，北部低溫下探14度。另今天僅北部、東北部有雨，氣象局今早也針對台北市、新北市、基隆市、花蓮縣發布大雨特報，並針對19縣市發布陸上強風特報。另今日高雄屏東空氣品質差，外出請注意。

氣象局今早也針對台北市、新北市、基隆市、花蓮縣發布大雨特報，並針對19縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；臺灣東北部地區有雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，澎湖、金門及馬祖雲量較多，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，受起東北風增強，今明北部溫度更下探14至16度，其他地區也只有17至19度。中部低溫大概16度、南部約17至19度，而高溫大約在25至28度。預估這波冷空氣將影響至週六，週六白天之後才會減弱，然這幾天需注意溫度變化，記得保暖。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南空品區因風速偏強易有地表揚塵現象，局部地區短時間達「橘色提醒」等級；高屏空品區位於下風處，風速偏弱、擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級，局部區域短時間可能達「紅色警示」等級。

(中時電子報)