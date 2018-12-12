工藝X科技跨域創意應用！全方位感受台灣美學

球型投影民眾互動體驗。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

數位時代，科技瞬息萬變！台灣工藝與科技跨界應用再突破！國立台灣工藝研究發展中心引領台灣工藝發展60年，在文化部台灣行卷計畫的支持下，率先投入台灣工藝跨界攜手科技應用，打造台灣工藝科技示範的全新模式。

綜觀全球趨勢尤以投入跨界追尋創新突破為熱點，而每個工藝技術皆是藝術與技術跨界合作的最佳示範，工藝中心再邁向下個60年以更創新更前瞻的精神，融合工藝與科技，首創台灣工藝球型互動拼接投影，展現工藝創新永續發展的動量。

另將工藝地理資訊建置探尋對工藝品具有文化意義之點、線或面地理空間資訊，賦予經緯度座標，以地理資訊系統（Geographic Information System, GIS）視覺化典藏台灣工藝品，促進大眾對台灣土地之工藝知識認識。不僅全面展現工藝觸動多元文化的能量，透過全方位感官的沉浸體驗，讓觀眾創意體驗工藝之美。

工藝中心秉持跨界整合的理念，以建構工藝科技跨域平台為理念，跨界整合逾十個台灣優秀團隊合作，包含知名工藝師、藝術家、策展團隊、互動藝術團隊、3D建模團隊、動畫導演、行動應用、插畫師協會等，率先推出工藝科技的示範應用，全面展現台灣跨域整合的力度、團隊合作的力量，以現代跨域合作的精神，共同詮釋台灣工藝之美，全面展現工藝中心組織台灣工藝科技國家隊的號召力！

(中時電子報)

與會貴賓大合照（左起）建國中學校長徐建國、工藝中心主任許耿修、文化部次長丁曉菁、文化科技發展聯盟執行長黃宛華、臺北數位藝術基金會執行長黃文浩、工藝中心臺北分館館長許峰旗。（文化部提供）
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