觀海誠品在台中！貨櫃書架秀繽紛、舒芙蕾鬆餅拚美味

在繽紛貨櫃書架上選本好書，喝一杯香醇咖啡，遠眺台中港美景！這個景象不是夢，觀海閱讀的「誠品生活台中三井店」於12/1正式開幕！有25公尺寬落地大窗、15座貨櫃書架的書區，就在全新開幕的MITSUI OUTLET PARK台中港內海景摩天輪旁，全店以「海線文化聚集平台」為定位，店內空間設計將船舵、船艙、甲板、海浪意象巧妙融入，呼應海港特色。發跡於台中的古典玫瑰園也獨家進駐創新型態「ROSE HOUSE CAFÉ」海景咖啡店，品一杯咖啡看海景閱讀，怡然自得。
呼應台灣西部沿海豐沃的海洋資源，誠品生活台中三井店除了有豐富的海洋書籍、兒童海洋繪本牆、海洋系列文具打造「收藏海洋的專門店」，更因應海線特有的宮廟文化，首設「歡迎光臨身心安頓所」主題專架，並設置「人生海海靈籤屋」讓讀者可透過求靈籤的趣味互動，獲得對應靈書推薦。
誠品生活台中三井店同步引進多個人氣品牌進駐，古典玫瑰園集團全台首發的新型態品牌「ROSE HOUSE CAFÉ」可觀海享用精品莊園咖啡還能品嚐夢幻甜點「特厚三層舒芙蕾鬆餅」，採用北海道鑽石低筋麵粉、十勝奶霜、沖繩及鹿兒島的上白糖、京都的宇治抹茶粉，讓您嚐到日本直送的美味；蛋塔控非吃不可的台中巷弄蛋塔名店「克莉斯塔」，食材皆與台灣農民合作，吃得到最新鮮的在地滋味；清水知名團購美食「萬味軒肉乾」40年來堅持每日限量手工現烤，豐厚紮實、肉汁香甜。
2樓空橋可直接連通60米高的海景摩天輪，搭乘後再漫步至坐落一旁的猿田彥珈琲台中一號店。除每日限量莊園等級的「藝妓咖啡」，也推薦節慶限定的「耶誕綜合咖啡豆」，品嚐巧克力與黑莓優雅融合，帶點深烘焙煙燻與花朵清香風味。此外，猿田彥台中三井店也將全台首賣日本經典的「壽太郎特製鬆餅」，並獨家提供購買咖啡豆「免費現磨服務」。
此外，誠品生活台中三井店策畫「中台灣文學展」精選包括齊邦媛、劉克襄、路寒袖等300本深耕中台灣作家的作品集結成壯闊書牆，也特別策畫曾於東海大學任教多年的蔣勳專區，蒐羅經典著作，重新認識東方美學。
(中時電子報)