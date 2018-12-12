觀海誠品在台中！貨櫃書架秀繽紛、舒芙蕾鬆餅拚美味

可以觀海閱讀的誠品生活台中三井店有25公尺寬落地大窗。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

在繽紛貨櫃書架上選本好書，喝一杯香醇咖啡，遠眺台中港美景！這個景象不是夢，觀海閱讀的「誠品生活台中三井店」於12/1正式開幕！有25公尺寬落地大窗、15座貨櫃書架的書區，就在全新開幕的MITSUI OUTLET PARK台中港內海景摩天輪旁，全店以「海線文化聚集平台」為定位，店內空間設計將船舵、船艙、甲板、海浪意象巧妙融入，呼應海港特色。發跡於台中的古典玫瑰園也獨家進駐創新型態「ROSE HOUSE CAFÉ」海景咖啡店，品一杯咖啡看海景閱讀，怡然自得。

誠品生活台中三井店打造15座貨櫃書架呼應海港特色。（誠品提供）

呼應台灣西部沿海豐沃的海洋資源，誠品生活台中三井店除了有豐富的海洋書籍、兒童海洋繪本牆、海洋系列文具打造「收藏海洋的專門店」，更因應海線特有的宮廟文化，首設「歡迎光臨身心安頓所」主題專架，並設置「人生海海靈籤屋」讓讀者可透過求靈籤的趣味互動，獲得對應靈書推薦。

誠品生活台中三井店獨家引進古典玫瑰園集團全台首發的新型態品牌「ROSE HOUSE CAFÉ」海景咖啡店，夢幻甜點「特厚三層舒芙蕾鬆餅」讓您嚐到日本直送的美味。（誠品提供）

誠品生活台中三井店同步引進多個人氣品牌進駐，古典玫瑰園集團全台首發的新型態品牌「ROSE HOUSE CAFÉ」可觀海享用精品莊園咖啡還能品嚐夢幻甜點「特厚三層舒芙蕾鬆餅」，採用北海道鑽石低筋麵粉、十勝奶霜、沖繩及鹿兒島的上白糖、京都的宇治抹茶粉，讓您嚐到日本直送的美味；蛋塔控非吃不可的台中巷弄蛋塔名店「克莉斯塔」，食材皆與台灣農民合作，吃得到最新鮮的在地滋味；清水知名團購美食「萬味軒肉乾」40年來堅持每日限量手工現烤，豐厚紮實、肉汁香甜。

猿田彥珈琲台中三井店店內空間重現日本神奈川縣武藏小杉店的氛圍。（誠品提供）

2樓空橋可直接連通60米高的海景摩天輪，搭乘後再漫步至坐落一旁的猿田彥珈琲台中一號店。除每日限量莊園等級的「藝妓咖啡」，也推薦節慶限定的「耶誕綜合咖啡豆」，品嚐巧克力與黑莓優雅融合，帶點深烘焙煙燻與花朵清香風味。此外，猿田彥台中三井店也將全台首賣日本經典的「壽太郎特製鬆餅」，並獨家提供購買咖啡豆「免費現磨服務」。

誠品生活台中三井店正式開幕，為可觀海閱讀的誠品書店。（誠品提供）

此外，誠品生活台中三井店策畫「中台灣文學展」精選包括齊邦媛、劉克襄、路寒袖等300本深耕中台灣作家的作品集結成壯闊書牆，也特別策畫曾於東海大學任教多年的蔣勳專區，蒐羅經典著作，重新認識東方美學。

(中時電子報)

誠品生活台中三井店｜12.12(三)「哪吒鬧東海」音樂分享會，邀請「微笑唸歌團」演出台灣傳統唸歌。（誠品提供）

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