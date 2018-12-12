耶誕市集不僅玩自拍！「嘴」足球、「激速」豪飲鬥智也鬥力

2018年12月12日 06:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

叮叮噹！叮叮噹！再過一週多，就是耶誕節了！不妨來桃園走走吧！G10 GO！市集這次不光是要聚集全台網紅們一起來玩自拍，還要找戴紅帽子的你來玩最歡樂最刺激的『嘴』足球。用嘴巴接球跟丟球，另還有很誇張的『激速』豪飲賽，逼近大胃王的競賽規模，只要你喝得快、喝得猛，都歡迎來報名！

耶誕口味雞蛋仔上面淋上的是大家最愛的抹茶醬。（主辦單位提供）

耶誕氣氛越來越濃！比時下流行行動支付、比人氣美食、比耶誕氣氛、比可愛創意、比自拍角度等亮點，桃園G10 GO！市集都可以讓你吃好吃飽拍好挑好。週週都精彩的「耶誕文創」市集，不光讓你吃遍國際美食，15攤充滿可愛創意的文創商品，讓你來一趟就能在自己也玩得很開心的氣氛下把耶誕禮物挑好挑滿。

連家裡的小寵物也有聖誕帽喔。（主辦單位提供）

貨櫃美食們提早給市集帶來耶誕大餐的幸福溫暖。像歐陸料理結合台灣食材的BINGO BISTRO那一款台灣黑米做的松露牛肉黑米燉飯，可說是美味營養滿分；超人氣2YUM的耶誕雞蛋仔，可是巧克力跟抹茶控無法抗拒的；木頭人x揪吧的耶誕款基輔炸雞跟熱蘋果酒給人滿滿溫暖，更讓人有種在歐洲過耶誕的感覺。

趁周末假期手刀去G10 GO！市集挑選過耶誕小禮物的你，都會有一種每個都愛不釋手的感覺。像寵物寶貝戴起來超卡哇伊的聖誕帽；擺在窗台就耶誕氣氛滿分的居家燭台裝飾；送給姐妹淘最適合的超輕巧美國進口軟陶耳環；還有充滿愛心公益的寮國藍靛瑤族LANTEN的手工傳統織品，買了都覺得今年的耶誕很溫馨。

G10 GO！市集的設定是充滿年輕而有創意活力的，每一次的活動主題設定，除了給年輕人一種歸屬感外，還要讓大家把熱血給釋放出來，讓今年的耶誕不僅溫暖，而且熱情奔放。12/15（六）當天所舉辦的聖誕活動，如嘴足球PK賽、城市輕音樂、激速豪飲賽等都是趣味十足。

(中時電子報)