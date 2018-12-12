社區打造天然香料食材庫！可食地景美麗又健康

社區民眾動手釘製木箱，一起種菜玩香草，打造頂樓可食地景。（新北市景觀處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

生活多一點巧思！更美麗也更健康！可食地景讓整個社區玩在一起，107年新北市社區綠美化競賽獲獎單位博覽天下梵谷特區，今年已第2度獲獎。社區中庭原先即種植許多蔬菜香草，因社區民眾踴躍參與，地面種植空間不夠，今年更打造了頂樓可食地景，不僅增加綠化面積，降低大樓溫度，社區更多了空中花園。

社區中庭原先即種植許多蔬菜香草，由於住戶覺得地面空間種不夠，今年更打造了頂樓可食地景。（新北市景觀處提供）

博覽天下梵谷特區今年建置的可食地景，考量住戶逐漸高齡化，特別採用高架式的木製種植箱，讓不容易彎腰蹲下的長輩，也能跟大家一起種植。社區主委霍春融表示，可食地景比起一般綠美化，可以玩的東西多太多了，萵苣採收後作為社區中秋烤肉的配菜，香草則是能拿來做手工皂、防蚊磚還有香草麵包等。

可食地景讓更多的民眾一起參與社區活動，也讓許多的創意在這裡發生，由於屋頂晚上沒有照明，社區更利用回收保特瓶加上太陽能板與燈泡，做出環保燈飾，不僅能照明還能美化環境，小朋友們也說屋頂像是有好多星星，傍晚時間最喜歡看頂樓風景。原先只有幾個人種，後來大家看著覺得好玩，就越來越多社區民眾加入，一起種菜玩香草，彼此間交流互動多了，大家的情感也就更緊密了。

種菜不一定要有大空間，新北市推廣社區鄰里可食地景，就是在屋頂、陽台或開放空間閒置空間，打造自家食材庫，健康吃安心，又能綠美化環境，民眾若想打造自家可食地景，可向新北市可食地景輔導團申請免費規劃服務，電話(02)29603456分機3147謝小姐。

(中時電子報)

頂樓的可食地景成為了社區住戶最喜歡去的地方。（新北市景觀處提供）

工藝X科技跨域創意應用！全方位… 北北基冬天飄書香！行動書車快閃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。