北北基冬天飄書香！行動書車快閃講座12／15開跑

2018年12月12日 06:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬天飄書香！2019台北國際書展 城市在閱讀系列活動「台灣波隆那30行動畫廊」活動，由文化部主辦，新北市立圖書館、台北書展基金會承辦，臺北市市立圖書館、基隆市立圖書館協辦，自2018年12月15日至2019年1月31日間，以打破傳統行動書車的概念，預先將2019台北國際書展世貿三館策畫「台灣波隆那30主題館」帶到大街小巷民眾的眼前，以行動畫廊型式，預先布置於新北市圖行動書車上，配合巡迴北北基三地舉辦的行動書車快閃活動，將帶給民眾閱讀驚喜。

義大利波隆那插畫展被視為插畫界極高榮譽，1989年首次有臺灣插畫家入圍，揭開了臺灣插畫家們站上國際舞台的序幕。其後幾乎年年都有數件傑出臺灣插畫作品入選。2019台北國際書展於2月12至17日盛大舉行，將於台北世貿三館策畫「波隆那30主題館」，展示於1989-2018年入選波隆那插畫展30年來共計43位插畫家，60次入圍波隆那的插畫。

此行動畫廊首開先例特別精選5位插畫家黃郁欽、陳又凌、林廉恩、陳盈帆、吳欣芷入圍作品，立體呈現，讓讀者感受原創插畫的筆觸色彩與張力躍然眼前，驚喜預見台灣波隆那30年來入圍精選創作。更將搭配歷年來入圍波隆那插畫展的插畫家，得獎作品所出版之繪本創作，讓讀者不僅能飽覽視覺的享受，更能透過翻閱繪本看到故事的內容深化閱讀的感受，相得益彰。

行動畫廊將透過行動書車優勢，不定期出現於新北市、臺北市及基隆市人潮聚集地點，除展出30年來臺灣入選波隆那插畫展作品及出版品，亦將台北國際書展大獎、第十五屆金蝶獎得獎好書帶至讀者眼前。同時，也邀請到5位參展插畫家舉辦快閃講座，分享他們的創作故事，將其獨特的創造力散佈在城市各個角落！

五位插畫家講座之詳細資訊請見下方：

新北市

2018/12/15(六)

十三行博物館大門廣場

主題：從素人到波隆那

講者：黃郁欽

書車時段：14:00-16:00

講座時段：15:00-16:00

2018/12/29(六)

客家文化園區大門廣場

主題：波隆那入圍作品分享

講者：林廉恩

書車時段：14:00-16:00

講座時段：15:00-16:00

2019/1/12(六)

淡水高灘地(捷運淡水站後方廣場)

主題：真的愛畫畫

講者：陳盈帆

書車時段：14:00-16:00

講座時段：15:00-16:00

臺北市

2018/12/16(日)

台北市立圖書館 松山分館

主題：在山上畫畫的日子

講者：陳又凌

書車時段：10:00-18:00

講座時段：15:00-16:00

基隆市

2019/1/26(六)

基隆市文化中心大門廣場

主題：出走，帶著繪本一起

講者：吳欣芷

書車時段：14:00-16:00

講座時段：15:00-16:00

(中時電子報)