12月12日三報頭版要聞

2018年12月12日 07:20 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

原定明年元旦起實施的新款新機車須加裝安全設備政策，引爆民怨，總統蔡英文昨（11）日要求行政部門重新考慮再實施，交通部隨即召開會議，確定政策急轉彎！交通部代理部長王國材表示，明年新款新車加裝ABS、CBS照常實施，約影響15萬輛車，但2021年舊款新車全面加裝規定則暫緩，將視新車實施成效再評估適用日期。

交通部高速公路局昨（11）日宣布，元旦四天(12月29日至1月1日)假期中，前3天0時到5時，國道夜間全線暫停收費，元旦當日免收費時段則延長5小時，從0時到10時，創下首例。學者則批是變相鼓勵用路人安排1日遊，可能讓塞車現象提早發生。

世界麵包冠軍師傅吳寶春發表支持九二共識聲明，引發爭議。蔡英文總統昨表示，不要苛責吳寶春，但希望中國可以把政治前提拿開，讓兩岸正常且健康的交流；但是國民黨團書記長曾銘宗呼籲，不必有過度的政治解讀，民進黨應放棄政治考慮，一起來拚經濟。

◎工商時報

今年全球半導體設備銷售金額達620.9億美元，創下歷史新高，值得注意的是，在各地區排名上，韓國連續2年位居第一大市場，中國大陸排名首度上升至第二大市場，台灣則被擠至第三名。

眼見法國「黃背心」運動持續升溫，從反對增加燃料稅擴大為反政府示威，法國總統馬克宏周一發表全國演說並承諾祭出4大措施，包括提高每月基本工資、鼓勵企業發放可免稅的年終獎金、停止加班費徵稅以及取消低收入民眾退休金加稅措施等，希望化解上任19個月以來最大的政治危機。

機車全面強制加裝ABS（防鎖死煞車系統）暫緩實施。總統蔡英文昨（11）日指出，希望行政部門思考整體配套措施，提出讓人民可以負擔的方式後，交通部代理部長王國材表示，2021年新機車全面加裝ABS或CBS的政策因影響層面較大，將重新檢討實施日期。

◎旺報

海基會前董事長江丙坤過世，陸方10日晚間得知消息，許多涉台官員都感到驚訝與不捨。大陸國台辦和海協會11日也立即會商討論，如何向家屬致發唁電，在目前兩岸官方關係冰凍的情況下，是否派人赴台向家屬致哀。據瞭解，陸方可能會請已退休的前海協會長陳雲林出面，送老友最後一程。

海基會前董事長江丙坤逝世，陸方料將派員來台追悼。海基會前副董事長高孔廉11日受訪指出，前海協會長陳雲林與江於公於私都有交情，會是很可能的人選；學者張五岳指出，此次情境類似2005年辜振甫過世，都恰逢兩岸溝通受阻的民進黨執政期，他認為此次兩岸兩會或可從個案、人道的角度來溝通探討，不要過於泛政治化，若是派陳雲林來，以陳卸任正部級的身分，必經高層批准，因此也是個觀察指標。

北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，前海基會董事長江丙坤離世，兩岸都很懷念他對於兩岸的貢獻，他認為海協會更會傾向與其家屬聯繫悼念，因為以現在兩岸中央未有政治基礎的情況下，要海協會聯絡海基會的官員，以此藉機會面滿困難的。不過陸方當然希望民進黨可藉機傳達兩岸政策往好轉的基調，願意承認「九二共識」、甚至拋出兩岸一家親，大陸都會看到進步。對於陸方派人來台等相關問題，陸委會副主委兼發言人邱垂正11日表示，一切尊重家屬的安排，外界不用過多的想像，節外生枝。

(中時電子報)