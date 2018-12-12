加拿大法院裁定孟晚舟交保 保釋金2.3億

2018年12月12日 07:27 中時電子報 李月華,馮英志

華為財務總監、創辦人任正非的女兒孟晚舟，涉嫌違反美國對伊朗的制裁令。(影片取自Youtube)

當地時間11日下午3點多(台灣時間今早7時左右)，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院法官宣佈，准許華為財務長孟晚舟交保，保釋金為1千萬加元（約2.3億元台幣）。

據鳳凰網報導，法官在聲明中表示，逮捕孟晚舟是基於美國的要求，但是美國方面尚未對孟正式提出引渡要求。法官給美國提出引渡要求的期限是60天。考慮到孟晚舟在中國和其他地方都沒有刑事犯罪紀錄，以及目前存在健康問題，加上她本人目前願意居住在溫哥華等諸多情況，決定同意她保釋。

華為財務長孟晚舟加拿大時間10日上午10點進行第二回合保釋聆訊，據悉其夫劉曉棕願以溫哥華兩棟豪宅外加100萬元加幣，總價1,500萬加幣（折合新台幣約3.46億）換取孟晚舟保釋，另外交保期間孟也願戴上電子腳鐐、進行居家監控。不過周一的聽證會未有結果，當地時間11日再開庭。

審理保釋案的法官埃爾克（William Ehrcke）對於由孟晚舟的夫婿劉曉棕做為她的保釋擔保人提出質疑。埃爾克還說，就算法院同意孟晚舟所提所有擔保要件，也不保證她完全不會逃亡。

孟晚舟的委任律師馬丁（David Martin）在庭上主張，孟有高尚的人格特質，完全會遵守法官的裁定，且孟晚舟願意負擔保全措施的全部費用，以換取能交保。但埃爾克反問馬丁，劉曉棕要怎麼當妻子交保的擔保人，特別是法院又不能強制劉得一直待在加國；馬丁稍早表示，他不清楚劉曉棕在加拿大的移民身份為何。

孟晚舟的辯護律師在庭訊強調，孟晚舟過去沒有犯罪記錄、會找矚目的適合人選為她具保，並表示孟晚舟與溫哥華的關係密切，會令她繼續留在加國。律師團也以孟晚舟的健康問題為由，包括她必須每日用藥，聲請法院讓孟晚舟交保，脫離看守所。有鑑於孟晚舟兩本來自中國大陸與香港的有效護照已經被當局沒收，律師團對此表示，孟晚舟唯一能通過陸路潛逃到的地方就是美國，正好就是提出將她引渡受審的國家。

巧合的是，據路透報導，國際危機組織（International Crisis Group）11日表示，其東北亞高級顧問、加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），近日被大陸當局拘留；而加拿大政府證實確有一名公民遭大陸拘留，但表示此事和華為公司財務長孟晚舟日前在溫哥華被捕，看來並無明顯關聯。

(中時電子報)